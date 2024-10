(VTC News) -

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe trên tinh thần chế tài phải mạnh để xử lý tương xứng với các hành vi cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông.

Điều khiến dư luận cực kỳ phấn khởi là trong lần cập nhật mới nhất, đơn vị soạn thảo dự kiến tăng mạnh mức phạt đối với một số vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc và nhóm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Những năm qua, bình quân mỗi năm có gần 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, phần lớn trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu gây tai nạn do người tham gia giao thông chiếm tới 80%. Trong 6 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng cộng 12.350 vụ, với 5.343 người chết và 9.552 người bị thương. Trong đó, số người bị thương tăng đến 34% so với năm ngoái.

Điều này cho thấy, bất chấp những nỗ lực của toàn xã hội, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối, chủ yếu đến từ sự coi thường pháp luật của người dân. Sự hiện diện của những tài xế ác lái xe một cách hoang dại, bất chấp tính mạng người khác có một phần nguyên nhân từ sự lỏng lẻo trong thực thi các quy định pháp luật và việc chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

Chẳng hạn, hành vi lùi ô tô trên đường một chiều cực kỳ nguy hiểm, rất dễ gây tai nạn dẫn đến thương vong nhưng lâu nay rất nhiều tài xế cố tình vi phạm, có lẽ vì mức phạt chỉ như “muỗi đốt gỗ” – từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Dự kiến với nghị định mới đang được soạn thảo, mức phạt sẽ tăng hơn chục lần, từ 9 đến 11 triệu đồng.

Nguy hiểm và cũng phổ biến không kém là hành vi quay đầu ô tô trái quy định; mức phạt cũ 600.000 - 800.000 đồng không đủ khiến những tài xế quen thói lái ẩu, lái bừa phải chùn bước. Nhưng nếu bị phạt 6-8 triệu đồng cho một lần quay xe vô tội vạ như dự thảo đang được hoàn thiện, chắc chắn hành vi của họ sẽ có sự thay đổi.

Cảnh ô tô con quay đầu, chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong clip gây bức xúc trên mạng xã hội tháng 8/2024.

Đặc biệt, mức phạt đối với lỗi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông được đề xuất tăng khoảng 30 lần so với trước đây, từ 18-22 triệu đồng thay cho con số 600.000 - 800.000 đồng mà nhiều người đánh giá là “phạt cho có” của hiện tại.

Chắc chắn rằng điều khoản này được rất nhiều người dân ủng hộ, bởi lâu nay trên khắp cả nước, không thể tính đếm hết số sự cố kinh hoàng khi những ống bê tông, cuộn thép khổng lồ từ thùng xe tải lao xuống đường. Dưới sức ép của những khối hàng nặng cả chục tấn “từ trên trời rơi xuống” ấy, đến xe hơi làm từ sắt thép còn bị đè bẹp dúm chứ đừng nói con người.

Mức phạt 9 - 11 triệu đồng đối với hành vi lùi ô tô trên đường một chiều theo bạn là:

Biết rõ những hàng hóa nặng và cồng kềnh đó nếu không được chằng buộc cẩn thận sẽ có thể cướp đoạt mạng người nhưng nhiều nhà xe vẫn không thèm để ý, tài xế cũng điềm nhiên cầm lái những chuyến xe tử thần, đối với người đi đường cứ “sống chết mặc bay”. Với những kẻ ích kỷ như vậy, chỉ có sự thiệt hại của bản thân mới khiến họ sợ hãi, vì vậy phạt nặng là điều cực kỳ cần thiết.

Tội ác trong giao thông không chỉ là tự mình lái ẩu, đi sai luật; giao xe cho những người không đủ điều kiện lái cũng là hành vi đe dọa sự an toàn của cộng đồng, có thể gây nên những cái chết oan uổng. Vì thế, tôi vui mừng và nhiệt liệt ủng hộ ban soạn thảo nghị định xử phạt vi phạm về giao thông đường bộ khi họ đề xuất tăng mạnh mức phạt: Từ 600.000 - 800.000 đồng lên 8-10 triệu đồng đối với xe máy và từ 4-6 triệu đồng lên 28-30 triệu đồng đối với ô tô.

Phải là những con số chục triệu, vài ba chục triệu đồng mới đủ để khiến người vi phạm cảm thấy “đau đớn” và nhớ đời, không bao giờ dám lặp lại sai lầm đó. Dù sao khi so với nỗi đau mất đi tính mạng và sự toàn vẹn thân thể của các nạn nhân, cái đau mất tiền ấy chẳng thấm vào đâu.

Tương tự, mức phạt đối với các hành vi vượt đèn đỏ, dừng, đỗ, quay đầu xe gây ùn tắc giao thông; quay đầu xe trong hầm đường bộ; vượt không đúng quy định, chở hàng vượt quá chiều cao, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông… cũng được đề xuất tăng mạnh, ít nhất là gấp đôi mức cũ. Điều này cho thấy sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong nỗ lực lập lại trật tự giao thông, bảo vệ tính mạng, an toàn của người dân.

Đã đến lúc, mọi tài xế phải bị thức tỉnh và hiểu rằng không thể đùa với tính mạng con người, sai lầm trong giao thông có thể không bao giờ khắc phục nổi, vì vậy cái giá phải trả nhất định phải cực kỳ đắt.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.