Ô tô ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ngày 3/5, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết, đơn vị này đã mời tài xế có hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trong hầm Thần Vũ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt lên làm việc.

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô màu đỏ hiệu Hyundai I10 ngang nhiên chạy ngược chiều trong hầm Thần Vũ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình vì hành vi đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường, bởi trong hầm khá hẹp, các phương tiện đang di chuyển tốc độ cao.

Hình ảnh chiếc xe ô tô ngang nhiên chạy ngược chiều trong hầm Thần Vũ thuộc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Cục CSGT lập tức vào cuộc điều tra làm rõ.

Lực lượng CSGT đã xác định được chiếc xe ô tô trên mang BKS: 37A-734.XX do tài xế N.T.C. (SN 1979, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển. Công an sau đó mời tài xế C. đưa chiếc xe vi phạm lên trụ sở để làm rõ sự việc.

Tài xế và phương tiện tại cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế khai nhận trước đó vào khoảng 18h ngày 1/5, đã điều khiển xe ô tô đi xem đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vừa thông xe.

Do nhầm lẫn nên anh C. điều khiển xe đi ngược chiều trong hầm Thần Vũ. Phát hiện đi ngược chiều, anh C. tìm cách rẽ sang làn đường và đi ra khỏi nút giao cao tốc.

Tài xế làm việc với cơ quan công an.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 tiếp tục làm rõ sự việc và hoàn tất hồ sơ để xử lý tài xế C. theo quy định pháp luật.