Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần

Ngày 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại Km197+900, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: Đình Hiếu)

Khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm biển số 20C-172.XX chở 32 người, chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km197+900, xe bất ngờ lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang.

Tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em, nhiều hành khách bị thương. Xe không va chạm với phương tiện khác.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật khi lưu thông. Trục ngang của hệ thống lái có vết đứt và từng được gia cố nhiều lần, trong khi quá trình đăng kiểm chưa được thực hiện đầy đủ.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe đã bị gãy một bên giảm xóc, hỏng bóng hơi. Chủ xe và lái xe biết tình trạng hư hỏng nhưng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động.

Ô tô giường nằm lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi lật nghiêng. (Ảnh: Đình Hiếu)

Công an TP Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp Công an thành phố tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Các đơn vị cũng đề nghị rà soát công tác đăng kiểm, điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu xe; kiểm tra hạ tầng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Cục CSGT khuyến cáo chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe. Khi phát hiện hư hỏng, phương tiện phải được dừng khai thác để sửa chữa, chỉ đưa vào hoạt động khi bảo đảm an toàn.

“Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực không thay thế trách nhiệm kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước mỗi chuyến đi”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.