Vụ kẹo Kera: Chủ tịch ASIA LIFE lĩnh 15 năm tù

Ngày 10/9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Trốn thuế xảy ra tại Công ty CP ASIA LIFE, phường Tân An.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: VL)

Nguyễn Phong, 40 tuổi, bị xét xử về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Vợ ông Phong, Nguyễn Phạm Hồng Vy, 39 tuổi, Giám đốc ASIA LIFE, bị xét xử về hai tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Trốn thuế.

Sáu bị cáo còn lại gồm Phạm Thị Diễm Trinh, Trần Thị Lệ Thu, Trương Thị Lê, Lê Thị Thu Hiền, Từ Kiên Trung và Nguyễn Thị Hồng Phượng, bị xét xử về một trong hai tội danh trên.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, ASIA LIFE nhận sản xuất, gia công thực phẩm bổ sung cho một số doanh nghiệp. Phong và Vy đã chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm không đúng hồ sơ công bố.

Công ty đã sản xuất 167.963 hộp kẹo Kera, 3.269 hộp Green Nutrition Organic Kale, 8.000 hộp Kombutea Slim+ và 2.996 chai Mequib Happii Gummies. Cơ quan tố tụng xác định đây là hàng giả, tổng trị giá hơn 6,25 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 3,18 tỷ đồng.

Phong và Vy được xác định giữ vai trò chính, trực tiếp điều hành và thống nhất chủ trương sản xuất hàng giả. Các bị cáo còn lại tham gia nghiên cứu công thức, lập hồ sơ công bố, kiểm tra chất lượng, tổ chức sản xuất và hoàn thiện hồ sơ.

Từ Kiên Trung, Giám đốc nhà máy ASIA LIFE, bị cáo buộc ký lệnh sản xuất, chỉ đạo lập hồ sơ khống, giúp sản xuất 7.836 hộp kẹo Kera giả, trị giá hơn 254 triệu đồng.

Ngoài hành vi trên, Vy còn bị cáo buộc chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Phượng trốn thuế trong năm 2023 và 2024.

Trụ sở Công ty ASIA LIFE. (Ảnh: Hải Dương)

Theo cáo trạng, ASIA LIFE bán hàng cho 5 công ty và khách hàng lẻ, thu hơn 20,25 tỷ đồng. Vy chỉ đạo Phượng xuất 23 hóa đơn với giá trị hàng hóa hơn 4,17 tỷ đồng, không kê khai doanh thu thực tế hơn 16,07 tỷ đồng.

Hành vi này bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,34 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 3,13 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 208 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định vụ án có nhiều đồng phạm, vai trò và mức độ tham gia của từng bị cáo khác nhau nên cần cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX tuyên Nguyễn Phong 15 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Nguyễn Phạm Hồng Vy nhận 10 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và 1 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp hình phạt, Vy phải chấp hành 11 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 150 triệu đồng.

Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê và Trần Thị Lệ Thu cùng nhận 6 năm tù; Lê Thị Thu Hiền 3 năm tù; Từ Kiên Trung 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Phượng 1 năm tù.