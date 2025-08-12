VTVCab sở hữu bản quyền phát sóng Ligue 1

(VTC News) -

Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) công bố sở hữu bản quyền độc quyền phát sóng giải VĐQG Pháp – Ligue 1 mùa 2025–2026 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn giải đấu trên hệ sinh thái truyền hình, OTT và mạng xã hội của VTVcab.

Ligue 1 khai mạc khi nào?

Ligue 1 mùa mới diễn ra từ 15/8/2025 đến 16/5/2026. Các câu lạc bộ thi đấu vòng tròn hai lượt, tổng cộng 34 vòng đấu. Năm nay, lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá Pháp được chứng kiến trận derby thủ đô giữa Paris Saint-Germain và Paris FC.

Theo lịch thi đấu chính thức từ Ban tổ chức Ligue 1, hai đội sẽ gặp nhau ở lượt đi vòng 17 vào các ngày 4–5/1/2026, trước khi tái đấu ở lượt về vòng 34 vào 16/5/2026 – thời điểm rất có thể mang tính quyết định cho cuộc đua vô địch và trụ hạng....

VTVCab sở hữu bản quyền Ligue 1.

. Ngoài derby thủ đô, người hâm mộ còn háo hức chờ đợi Le Classique – trận đại chiến kinh điển giữa PSG và Marseille. Mùa này, hai đội sẽ đụng độ ở lượt đi vòng 5 (ngày 21/9/2025) và lượt về vòng 21 (ngày 8/2/2026). Đây luôn là những cuộc so tài nảy lửa cả trong và ngoài sân cỏ.

Bên cạnh PSG ở vị thế ứng viên số một, người hâm mộ chờ đợi bước tiến của Marseille, sự lì lợm của Monaco, chất thực dụng Lille, cùng năng lượng trẻ trung từ Nice, Lens… Tương quan ấy hứa hẹn một cuộc đua nhiều tầng, nơi từng điểm số có thể xoay chiều cục diện đến vòng cuối.

Xem trực tiếp bóng đá Ligue 1 trên kênh nào?

Các trận đấu của Ligue 1 mùa giải 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh truyền hình, OTT và mạng xã hội của VTVCab. Ngoài ra, người hâm mộ có thể tận hưởng giải đấu qua các chương trình đồng hành như Ligue 1 Preview, Ligue 1 Highlights, Ligue 1 Show...