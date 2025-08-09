Xem trực tiếp Nam Định vs công an Hà Nội Siêu cúp Quốc gia trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới chính là cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Nam Định trong khuôn khổ Siêu cúp Quốc gia 2024/25. Màn đối đấu hấp dẫn này được truyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu từ 19h00, mời các bạn chú ý đón xem.

Theo quy định, các đội bóng tham dự Siêu cúp Quốc gia được đăng kí 7 ngoại binh nhưng chỉ sử dụng 3 người trên sân ở cùng một thời điểm. Nam Định và Công an Hà Nội đều sở hữu dàn ngoại binh hàng đầu V.League. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam bất ngờ không đăng kí Njabulo Blom - cầu thủ được định giá 950 nghìn euro (tương đương 29 tỷ đồng).

CLB Công an Hà Nội muốn giành Siêu cúp Quốc gia.

Nhiều khả năng Njabulo Blom gặp chấn thương nên không thi đấu. Về mặt chuyên môn, HLV Vũ Hồng Việt không cần quá lo lắng bởi Caio Cesar và Romulo vẫn tỏ ra xuất sắc suốt mùa giải vừa qua. Hai ngôi sao này vừa sở hữu kĩ thuật cá nhân và sức mạnh vượt trội so với nhiều nội binh.

Ngoài ra, nhà cầm quân này còn có thể kì vọng và Kyle Hudlin - tiền đạo cao đến 2m06 và Mahmoud Eid - ngôi sao rất nổi bật ở Thai League 1 mùa giải vừa qua. CLB Nam Định có nhiều phương án tấn công nếu bị dẫn trước hoặc cần bàn thắng để gia tăng cách biệt. Và cũng không bất ngờ nếu HLV Vũ Hồng Việt bố trí đội hình phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, CLB Công an Hà Nội dù phải làm khách nhưng chắc chắn theo đuổi lối chơi tấn công quyến rũ của mình. HLV Alexandre Polking hẳn nhiên muốn các học trò thực hiện tốt ý đồ chiến thuật đã mang về thành công cho đội bóng này cuối mùa giải trước.

Duy chỉ có điều, CLB Công an Hà Nội chưa có duyên với Siêu cúp khi từng thua Thanh Hóa 1-3 cách đây 2 mùa giải. Ngược lại, chính Nam Định lại thắng Thanh Hóa ở trận Siêu cúp với tỉ số 3-0. Nam Định và Công an Hà Nội được kì vọng cống hiến trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.