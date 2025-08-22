VOV tổ chức toạ đàm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

(VTC News) -

Sáng 22/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức tổ chức tọa đàm với chủ đề “30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ: Kiến tạo hòa bình vì hợp tác, phát triển và thịnh vượng” với sự tham gia của hai khách mời là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và Đại sứ Hà Kim Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trong buổi tiếp đón hai Đại sứ tham dự tọa đàm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Đài trong việc đăng tải những thông tin phong phú, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp Đại sứ Marc Knapper và Đại sứ Hà Kim Ngọc.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Marc Knapper và Đại sứ Hà Kim Ngọc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh lịch sử đầy tự hào của Đài khi được thành lập chỉ 5 ngày sau Quốc khánh 2/9/1945.

Từ đó đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn giữ vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực, cung cấp thông tin toàn diện, đa chiều tới thính giả trong và ngoài nước, phản ánh chặng đường đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, tiến trình bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ là dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Sau 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đạt được nhiều bước tiến, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

"Là một cơ quan truyền thông, chúng tôi vui mừng vì mối quan hệ ấm áp giữa hai nước, thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Các chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và của lãnh đạo Việt Nam thăm Mỹ, chúng tôi đều đăng tải những thông tin, hình ảnh thể hiện sự trân quý tình cảm giữa nhân dân hai nước, từ đó cùng hướng tới tương lai", ông Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi toạ đàm.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại toạ đàm.

Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hành trình 30 năm qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của hai nước trong việc khép lại quá khứ, củng cố lòng tin và xây dựng mối quan hệ đối tác ngày càng thực chất, hiệu quả.

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhiều hoạt động ý nghĩa được hai bên phối hợp thực hiện thời gian qua nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, và người dân Mỹ đặc biệt biết ơn khi Việt Nam hỗ trợ tích cực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.

"Hoạt động tìm kiếm người Mỹ bị mất tích trong chiến tranh không chỉ nhận được sự hỗ trợ của chính quyền Trung ương mà còn có sự chung tay của chính quyền địa phương, người dân địa phương Việt Nam.

Chính phủ Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ mãi mãi biết ơn vì nghĩa cử này. Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai cùng với việc xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa và rà phá bom mìn ở các tỉnh miền Trung Việt Nam", Đại sứ Marc Knapper chia sẻ.

Đại sứ Marc Knapper phát biểu tại toạ đàm.

Ba thập kỷ bình thường hóa quan hệ đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD. Ngược lại, Việt Nam cũng vươn lên trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ.

Tại Tọa đàm với chủ đề “30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ: Kiến tạo hòa bình vì hợp tác, phát triển và thịnh vượng”, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc cùng nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương, đồng thời chia sẻ định hướng mới nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ tặng quà lưu niệm Đại sứ Marc Knapper.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ tặng quà lưu niệm Đại sứ Hà Kim Ngọc.