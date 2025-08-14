Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: '80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc'

Nhân sự kiện Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khánh thành và gắn biển Trạm phát sóng FM Phia Oắc - Cao Bằng ngày 8/8; và chiều 13/8, gắn biển công trình Kênh VOV Giao thông Duyên hải, chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam; phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về nội dung này.

Xứng đáng là cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu

- Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về vai trò và những đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam trên hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước?

Có thể nói rằng, khi đất nước ta vừa giành được độc lập, Đảng và bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng văn hóa cũng như công tác thông tin tuyên truyền. Bác đã chỉ đạo thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Gần 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên Mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đem tiếng nói của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và ý chí nguyện vọng của Nhân dân lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các thời kỳ; kể cả những lúc khó khăn gian khổ trong những năm kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ nhằm bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ đổi mới.

Chúng tôi cũng biết rằng, nhiều thế hệ cán bộ phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam không những là một nhà báo, mà còn là người chiến sỹ trực tiếp chiến đấu và hy sinh trên các mặt trận vì sự nghiệp báo chí cách mạng, sự nghiệp tuyên truyền cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chúng tôi tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 80 năm, cán bộ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và có nhiều tư duy sáng tạo trong công tác tuyên truyền nói chung.

Và đặc biệt xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện hàng đầu của Đảng, của đất nước cũng như của Nhân dân, sẽ là một trong những cơ quan báo chí đổi mới về phương thức truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số để đưa hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Vùng hải đảo sẽ tiếp cận thông tin nhanh hơn

- Vâng, nhân đây cũng xin chia sẻ với ông một tin vui của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vừa qua vào ngày 7/8, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định công nhận 2 Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam là: Công trình Trạm phát sóng FM Phia Oắc và Kênh Phát thanh VOV Giao thông Duyên Hải. Đây cũng là hai công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tôi đánh giá rất cao quyết tâm của tất cả các đồng chí từ lãnh đạo đến cán bộ phóng viên, biên tập viên của đài. Như thế, chúng ta đã quán triệt sâu sắc quyết tâm chính trị rất cao và nỗ lực phấn đấu thực hiện được sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Khi chúng ta thực hiện cuộc cách mạng và tinh gọn tổ chức bộ máy, trước hết là các cơ quan Trung ương, trong đó có hệ thống báo chí cơ quan Trung ương.

Chúng ta gương mẫu đi đầu trong thực hiện tinh gọn bộ máy; mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng nhân văn chuyên nghiệp hiện đại phải thực hiện tốt hơn, tinh gọn hơn. Để hiệu quả công tác tuyên truyền tốt hơn, chúng ta không chỉ phục vụ nhân dân trong nước mà còn phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Chúng ta đã hướng tới đảo xa và bây giờ tiếp tục phục vụ đồng bào miền núi, vùng biên giới, vùng hải đảo… được tiếp cận thông tin nhanh hơn, gần hơn, hiệu quả hơn và phong phú hơn lúc bình thường cũng như những lúc khó khăn như là bão lũ thiên tai thì đều có tiếng nói Việt Nam và đồng hành với nhân dân của chúng ta.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như 80 năm ngày truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin chúc cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và cộng tác viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công, nhiều khát vọng mới; như Tổng Bí thư nói: ngành tư tưởng văn hóa nói chung và công tác tuyên truyền của chúng ta phải chuyển mình chiến lược để đồng hành cùng với sự chuyển mình vươn lên của đất nước và của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!