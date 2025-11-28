Chưa kịp gượng dậy sau lũ lịch sử, Đắk Lắk lại kích hoạt kịch bản ứng phó bão 15

(VTC News) -

Ban Phòng thủ dân sự - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thiện kịch bản ứng phó với bão số 15 (bão Koto) trong bối cảnh địa phương chưa kịp phục hồi sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 11.

Kịch bản xác định rõ ba giai đoạn ứng phó. Trước bão, tỉnh ủy và UBND tỉnh liên tục ban hành công điện, chỉ thị yêu cầu các địa phương thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, hoàn thành việc sơ tán trước 12h ngày 28/11 và đặt bảo vệ tính mạng nhân dân lên hàng đầu.

Khi bão đổ bộ, toàn dân được yêu cầu hạn chế ra đường, gia cố nhà cửa, kê cao tài sản, thu hoạch sớm nông sản, đồng thời tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, lồng bè hay các khu vực nguy hiểm.

Sau bão, các địa phương phải nhanh chóng khơi thông giao thông, sửa chữa hệ thống điện - nước - thông tin, thu gom rác thải, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ dân sinh và thống kê thiệt hại để báo cáo, khôi phục sản xuất.

Cụ thể, theo dự báo, từ ngày 1 đến 3/12, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới trên sông Ba và sông Kỳ Lộ. Mực nước có thể đạt báo động 1 đến báo động 2, thậm chí vượt báo động 2 tại một số nơi, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng và chia cắt giao thông.

Trước tình hình phức tạp, tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu ưu tiên là “an toàn lên trước hết”, đặc biệt với các khu vực xung yếu và nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Phú Yên cũ vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, bão số 15 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các xã, phường ven biển. Các khu vực Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam… được yêu cầu kích hoạt cảnh báo sớm.

Các điểm xung yếu trước nguy cơ lũ trên sông Ba và sông Kỳ Lộ trải dài từ Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến đến Tây Hòa, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sông Hinh, Đức Bình, Ea Bá và Sơn Hòa. Lưu vực Kỳ Lộ cũng tác động mạnh tới các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Đồng Xuân, Xuân Phước, Phú Mỡ và Xuân Lãnh.

Với tình huống bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, tỉnh dự kiến sơ tán 22.718 người, trong đó 14.419 người sơ tán tại chỗ và 8.299 người di dời đến điểm tập trung như nhà cộng đồng, trường học, trụ sở cơ quan hoặc nhà dân có kết cấu kiên cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hai cụm ứng trực phụ trách hơn 30 xã, phường trọng điểm; huy động hàng nghìn dân quân, lực lượng chủ lực và dự bị, kèm theo nhiều phương tiện đặc chủng phục vụ công tác sơ tán, cứu hộ. Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát tàu thuyền, triển khai bắn pháo hiệu và hỗ trợ ngư dân tại các cảng cá.

Công an tỉnh đảm nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Lực lượng huy động từ 1.308 đến 1.526 cán bộ, chiến sĩ, có thể tăng lên hơn 1.500 người khi xuất hiện lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ hoặc Bàn Thạch.

Tại cơ sở, lực lượng dân quân, công an, quân sự và biên phòng phối hợp chặt chẽ; chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ huy công tác di dời, bố trí chỗ ở, bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân.

Đối với hoạt động trên biển, lực lượng biên phòng phối hợp ngành nông nghiệp thông báo diễn biến bão, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn và kiên quyết không để người ở lại trên tàu hoặc lồng bè.

Trong lĩnh vực y tế, toàn hệ thống được đặt trong trạng thái trực chiến. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị cơ số điều trị cho 900 bệnh nhân mỗi ngày trong bốn ngày liên tiếp; Bệnh viện Sản - Nhi bố trí năng lực điều trị 250 bệnh nhân mỗi ngày; các trung tâm y tế tuyến huyện sẵn sàng tiếp nhận 120 bệnh nhân mỗi ngày. Tuyến tỉnh dự trữ 300 đơn vị máu, trong khi tuyến huyện được hỗ trợ điều chuyển khi cần. Các cơ sở y tế từ trạm xã đến bệnh viện đều kiểm tra nguồn điện dự phòng, trang thiết bị, thuốc men và có kế hoạch di dời bệnh nhân khỏi khu vực nguy cơ ngập lụt.

Song song với đó, Sở Công Thương hoàn tất phương án dự trữ hàng thiết yếu nhằm bảo đảm đời sống người dân trong mọi tình huống. Toàn tỉnh hiện có 448 tấn gạo, 2.300 thùng mì ăn liền, 680 thùng thực phẩm chế biến, 1.900 thùng sữa, 9.000 thùng nước uống, hàng chục nghìn chăn mùng và hơn 900.000 lít xăng dầu. Khi cần thiết, hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển bằng xe tải, ca nô, thuyền máy; trong tình huống chia cắt nghiêm trọng, tỉnh sẽ đề xuất sử dụng trực thăng của quân đội và công an để tiếp tế cho vùng cô lập.

Ngành giáo dục được giao nhiệm vụ chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến bão và phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng cơ sở trường học làm nơi sơ tán tập trung. Các ngành điện lực, viễn thông được yêu cầu đảm bảo hệ thống truyền tải điện và thông tin liên lạc không bị gián đoạn, sẵn sàng khắc phục ngay sự cố sau bão.