Đắk Lắk khởi công 684 mái nhà theo ‘Chiến dịch Quang Trung’, hồi sinh vùng lũ

Sáng 1/12, tỉnh Đắk Lắk và Quân khu V tổ chức lễ khởi công xây dựng hàng loạt căn nhà mới cho người dân vùng lũ và đặt mục tiêu hoàn thành trước thời hạn Thủ tướng yêu cầu, để người dân có nơi ở mới sau khi bị lũ lụt làm sập nhà cửa.
Lễ khởi công được tổ chức đơn giản tại hai điểm là xã Hòa Thịnh và xã Tuy An Bắc, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Quân khu V và bà con tại đây.
Sau lễ khởi công, các chiến sĩ bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, xây dựng.
Ông Trần Hoàng Long (50 tuổi, người dân xã Hoà Thịnh, một trong những nhà đầu tiên được động thổ sáng nay) phấn khởi chung tay cùng các chiến sĩ xúc cát, đất để xây nhà.
Ông Long chia sẻ rất biết ơn các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền đã giúp ông xây lại căn nhà để gia đình có nơi sinh sống sau lũ lụt.
Các chiến sĩ căng dây, chỉnh thước ngắm để làm móng nhà cho người dân.
Từ sáng sớm, các chiến sĩ quân đội đã vào tận các nhà dân để chuẩn bị việc xây nhà.
Gạch xây được bưng bê đến tận nơi.
Những chiếc máy xúc làm việc hết công suất.
Một chiến sĩ giúp người dân gia cố lại lều trại.
Người và máy móc làm việc hăng say.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải – Phó Tư lệnh Quân khu 5 có mặt tại xã Hòa Thịnh để chỉ huy công việc xây dựng nhà cho bà con.
Các chiến sĩ trẻ tập trung cao độ.
Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên gương mặt của các chiến sĩ khi nắng lên.
Sau nhiều ngày dọn dẹp, nhiều người ngã bệnh vì kiệt sức.
Song song với việc xây nhà, các chiến sĩ quân đội cũng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường.
Các chiến sĩ không ngại vất vả để giúp đỡ bà con vệ sinh, khai thông đường sá.
Những đôi chân lấm lem bùn lầy của các chiến sĩ trẻ.
Người dân chung tay cùng các chiến sĩ quân đội dọn dẹp rác thải. Không khí làm việc rất sôi nổi, tích cực.
Theo kế hoạch, toàn bộ 684 căn nhà đều được thiết kế với diện tích sàn 48 m², có gác lửng bảo đảm an toàn khi xảy ra lũ lớn. Mỗi căn có trị giá tối thiểu 170 triệu đồng. Quân khu 5 trực tiếp xây dựng 110 căn, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk thực hiện 15 căn, các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng 153 căn, 407 căn còn lại do các lực lượng của tỉnh phụ trách.
Để bảo đảm tiến độ, Quân khu 5 đã huy động hơn 100 đội thợ xây, mỗi đội 12-15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3-4 thợ tay nghề cao, đồng thời bố trí phương tiện vận chuyển vật liệu, giảm chi phí trung gian và hạn chế phát sinh ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hỗ trợ.
Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải – Phó Tư lệnh Quân khu 5, anh em chiến sĩ sẽ tập trung làm việc hết sức để dọn dẹp, xây dựng nhà cửa cho bà con càng sớm càng tốt.
Bà Lê Thị Yến (76 tuổi, ở xã Hòa Thịnh) cho biết nhà bà bị sập hoàn toàn trong lũ dữ. Bà rất biết ơn vì quân đội đã dựng cho bà túp lều tạm để ở. Sắp tới, bà hi vọng ngôi nhà được xây sẽ giúp bà có chỗ sinh sống an toàn.
