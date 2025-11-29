Thương thắt lòng buổi học đầu sau lũ của học sinh Đắk Lắk

Từ ngày 17 đến 21/11, khu vực các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk hứng chịu trận lũ lịch sử cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân,nhiều cơ sở hạ tầng khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, ngành giáo dục chịu tổn thất rất lớn về cơ sở vật chất, với 226 đơn vị trường học bị ảnh hưởng trực tiếp.Đến hôm nay (28/11) một số trường bắt đầu tổ chức buổi học đầu tiên sau cơn lũ. Tuy nhiên, học sinh phải học trong điều kiện vô cùng thiếu thốn như không có sách vở,không có đồng phục,...Trong ảnh là ngày trở lại trường của một học sinh Trường THCS Lương Văn Chánh (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk). Nhà em bị lũ cuốn trôi hết đồ đạc, sách vở, quần áo. Gia đình chỉ kịp xin cho em chiếc quần đùi, áo thun và trang giấy trắng để đến trường.