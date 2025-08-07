SUV điện đầu tiên của Hyundai tại Trung Quốc rục rịch ra mắt

(VTC News) -

Beijing Hyundai, liên doanh giữa Hyundai Motor Company và BAIC, vừa công bố mẫu SUV thuần điện đầu tiên của mình mang tên EO. Đây là một phần trong chiến lược "Năm năng lượng mới" của hãng, với kế hoạch ra mắt hơn 5 mẫu xe điện trong vòng 3 năm tới, nhắm tới phân khúc giá từ 100.000 đến 300.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đến 1 tỷ đồng).

Dù từng được biết đến với tên gọi Elexio, mẫu SUV này đã được đổi tên thành EO và dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 9.

Hyundai EO được biết đến với tên gọi Elexio vào trước đó. (Ảnh: Beijing Hyundai)

Hyundai EO gây ấn tượng với thiết kế đèn ban ngày lấy cảm hứng từ "lucky crystals" (tinh thể may mắn), lồng ghép số 8 vào hình dáng của dải đèn LED. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.615 x 1.875 x 1.675 mm (hoặc 1.698 mm nếu có giá nóc), cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm. Vành xe có kích thước lên tới 20 inch, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ.

Về sức mạnh, EO có hai phiên bản bao gồm dẫn động cầu trước (FWD) được trang bị một động cơ 160 kW và dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), bổ sung thêm một động cơ cầu sau 73 kW, cho tổng công suất 233 kW (tương đương 312 mã lực). Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 185 km/h.

Một điểm đáng chú ý là xe sử dụng pin lithium-sắt-photphat (LFP) do FinDreams, công ty con của BYD, cung cấp. Với loại pin này, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 700 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Về công nghệ an toàn, xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái tự động "Haomo.ai" đạt cấp độ L2+, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và tiện nghi hơn.

Sự ra mắt của EO sẽ lấp đầy khoảng trống xe điện của Beijing Hyundai. Mặc dù giá bán chính thức chưa được công bố, theo CarNewsChina, mẫu xe này khó có thể vượt quá mức giá 150.000 nhân dân tệ (khoảng 500 triệu đồng).

Tuy nhiên, với mức giá này, EO phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng loạt mẫu xe điện nội địa Trung Quốc. Đây là một thách thức lớn để Beijing Hyundai EO có thể tạo được dấu ấn trong thị trường xe điện đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần khốc liệt này.