Võ sĩ Nga tung hoành sàn đấu MMA, cao thủ Mỹ nói nguyên nhân đáng nể phục

(VTC News) -

Các võ sĩ Nga luôn là "thế lực" đáng gờm ở mọi giải MMA (võ thuật tổng hợp). Ở đấu trường UFC danh giá hàng đầu thế giới, 2 trong 4 võ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng không chia hạng cân (pound for pound) là người gốc Nga (trong khi 2 người còn lại đến tử quốc gia láng giềng là Gruzia).

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, huyền thoại UFC người Mỹ là Daniel Cormier cũng phải thừa nhận sức mạnh của các võ sĩ Nga. Ông cho rằng c điểm khác biệt lớn nhất giữa các võ sĩ Nga và Mỹ bắt nguồn từ sự “cứng rắn”.

Huyền thoại Mỹ nể võ sĩ Nga

Cormier không vòng vo khi được hỏi về các võ sĩ Nga: “Người Nga được tạo ra khác biệt — nói chung, phần lớn họ cứng rắn hơn. Họ đến từ nơi mà bản thân cuộc sống đã khắc nghiệt. Và điều đó thể hiện rõ khi họ thi đấu. Họ không than vãn, không viện cớ... họ chỉ đơn giản là vượt qua tất cả".

Từng tập luyện cùng những huyền thoại như Khabib Nurmagomedov và Islam Makhachev, Cormier đã tận mắt chứng kiến cách nền văn hóa, cách nuôi dạy và môi trường tập luyện đã rèn nên tinh thần chiến đấu của họ.

“Họ lớn lên trong môi trường mà chẳng có gì là dễ dàng. Bạn có thể thấy điều đó qua cách họ sparring (đấu tập đối kháng), cách họ vật, cách họ chuẩn bị cho trại huấn luyện. Nó không hào nhoáng, không đẹp đẽ. Nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn, khi người khác gục ngã, họ vẫn tiếp tục tiến lên. Đó chính là khác biệt”, cựu võ sĩ người Mỹ lên tiếng.

Daniel Cormier bày tỏ sự khâm phục với Khabib Nurmagomedov

Cormier giải thích rằng sức bền của các võ sĩ Nga không chỉ là thể chất — mà là một yếu tố văn hóa ăn sâu từ nhỏ. “Bạn hiếm khi thấy người Nga tìm đường dễ dàng. Họ được rèn từ nhỏ rằng làm việc chăm chỉ là điều bình thường. Các buổi tập vật ở đó? Tàn khốc. Sambo? Là về bản lĩnh. Họ không quan tâm nếu đau, không quan tâm nếu mệt. Đó chỉ là một phần của cuộc sống”, Cormier giải thích.

Ông so sánh điều này với hệ thống của Mỹ, nơi các vận động viên thường chuyên sâu muộn hơn hoặc mong muốn điều kiện tập luyện thoải mái hơn: “Ở đây, nếu cảm thấy không ổn, nhiều người sẽ bỏ buổi tập. Còn bên kia, họ luôn hoàn thành. Bất kể thế nào. Đó là lý do khi trận đấu trở nên khốc liệt, võ sĩ Nga vẫn tiến lên”.

Theo Daniel Cormier, vấn đề không phải là chê bai võ sĩ Mỹ — mà là nhận ra điều gì khiến người Nga khác biệt, và học hỏi điều đó.

“Tôi không nói người Mỹ không cứng rắn. Ở đây cũng có những sát thủ thực thụ. Nhưng văn hóa khác nhau. Khi bạn tập với những người Dagestan (Nga), bạn sẽ nhận ra ngay — sự cứng cỏi đã nằm trong DNA của họ. Đó là lý do Khabib thống trị giải đấu. Đó là lý do Islam trông như bất khả chiến bại. Không chỉ là kỹ năng, mà là tinh thần không bao giờ gục ngã”, Cormier nhấn mạnh.

Islam Makhachev đã thắng 27 trận trong 28 lần thượng đài

Theo Cormier, người Nga không chỉ chịu đựng sự khó chịu — họ đón nhận nó: “Ai cũng giỏi khi mọi thứ dễ dàng. Nhưng trận đấu thì không dễ. Giải đấu cũng không dễ. Cuộc sống lại càng không dễ. Người Nga chuẩn bị cho thực tế đó. Họ khiến việc tập luyện trở nên khắc nghiệt, để khi vào trận, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là bài học mà ai cũng có thể học”.

Võ sĩ Nga tung hoành ở UFC

Nga là một trong 3 quốc gia có nhiều võ sĩ tại UFC nhất, chỉ sau Mỹ - nơi khai sinh ra giải đấu và Brazil. Thống kê này chưa tính nhiều võ sĩ gốc Nga nhưng đăng ký quốc tịch khác do sinh sống và tập luyện trong thời gian dài ở nước ngoài như trường hợp của Khamzat Chimaev, nhà vô địch hạng middleweight.

Cộng hòa Dagestan (Liên bang Nga) với dân số hơn 3 triệu người từ lâu đã là cái nôi sản sinh ra các võ sĩ MMA. Trong lịch sử, có 3 nhà vô địch UFC thế giới xuất thân từ Degastann là Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev và gần nhất là Magomed Ankalaev.

Trong đó nổi tiếng nhất là Khabib Nurmagomedov (sinh ngày 20/9 /1988), nhà vô địch hạng nhẹ có thời gian giữ đai lâu nhất trong lịch sử UFC, nắm giữ danh hiệu từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2021. Với 29 trận thắng và không thua trận nào, anh giải nghệ với thành tích bất bại. Nurmagomedov được xem là một trong những võ sĩ MMA vĩ đại nhất mọi thời đại và được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng UFC vào năm 2022.

Magomed Ankalaev là nhà vô địch UFC thứ 3 trong lịch sử Dagestann

Islam Makhachev (sinh ngày 27/10/1991) thi đấu ở hạng nhẹ của UFC và từng giành đai vô địch. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2010, Makhachev từng vô địch thế giới sambo đối kháng năm 2016 và hai lần vô địch quốc gia Nga ở hạng cân 74 kg (các năm 2014 và 2016). Tính đến ngày 1/7/2025, anh đang xếp hạng số 1 ở hạng nhẹ UFC và hạng số 2 trong bảng xếp hạng toàn hạng cân của các võ sĩ nam UFC.

Trong khi đó, Magomed Ankalaev (sinh ngày 2/6/1992) từng giữ đai vô địch hạng dưới nặng của UFC. Tính đến ngày 7/10/2025, anh xếp hạng 11 trong bảng xếp hạng pound-for-pound của UFC và đứng số 1 ở hạng dưới nặng.

Năm 2024, tờ AS cho biết Dagestan có tới 12 võ sĩ đang thi đấu tại UFC — con số cao nhất trong số các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có võ sĩ MMA.