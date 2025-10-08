MMA LION Championship 26: Lý Văn Huỳnh tranh đai vô địch hạng cân 77kg

(VTC News) -

Trong lần xuất hiện gần nhất, Lý Văn Huỳnh đã để thua đau trước tay găng người Nam Phi - Armando de Crescenzo ở trận tranh đai vô địch tại sự kiện LION Championship 19. Cú đá chân trái của võ sĩ sinh năm 1998 vẫn phát huy được uy lực, nhưng không thể kết thúc đối thủ dẫn tới cơ hội kết thúc trận đấu cho Crescenzo ngay trong hiệp 1.

Ở trận đấu tiếp theo, Lý Văn Huỳnh đối mặt thử thách mang tên Đỗ Thành Chương - ứng viên vừa tuyên bố trở lại sau một năm với hi vọng lần đầu tiên có cơ hội tranh đai. Chiến thắng knock-out chóng vánh trước Lê Hoàng Nhật Long ở sự kiện năm 2024 là thứ mà Thành Chương sẽ dùng như một lời cảnh báo với Văn Huỳnh - người chưa để thua bất kỳ trận nào trước các đối thủ Việt Nam.

Lý Văn Huỳnh đối đầu Đỗ Thành Chương.

Cuộc đối đầu giữa Lý Văn Huỳnh và Đỗ Thành Chương sẽ quyết định ứng viên tranh đai chính thức cho ngôi vương đang để trống chủ nhân ở hạng 77kg. Trước đó, nhà vô địch hạng 70kg Jovidon Khojaev đã tuyên bố lên hạng để nhắm tới danh hiệu thứ hai tại LION Championship, hứa hẹn một màn chinh phục đáng chờ đợi.

Trong trận thứ chính, nhà vô địch Muay Việt Nam - Trần Quốc Tuấn sẽ có màn ra mắt LION Championship ở thể thức MMA Striking, với trận đấu trước đối thủ người Thái Lan - Vorapon Jayamram.

Từng giữ đai WBC Muay Thái quốc tế và có hai trận đấu tại ONE Championship, Quốc Tuấn hiện là một trong những võ sĩ Muay nổi danh nhất tại Việt Nam. Anh sẽ đối đầu với tay đấm trẻ Vorapon Jayamran - người từng giữ đai vô địch tại sàn đấu Omnoi Stadium khét tiếng xứ chùa vàng.

Sự kiện LION Championship 27 còn chứng kiến trận chung kết hạng cân 65kg thể thức MMA Striking. Tay đấm đang sở hữu chuỗi hai chiến thắng liên tiếp - Nguyễn Văn Lâm sẽ gặp lại đối thủ mà anh từng đánh bại - tài năng trẻ Lưu Huy Đức.

Trong trận đấu đầu tiên, Văn Lâm đã thắng điểm Huy Đức ở tứ kết trong một thế trận vô cùng gay cấn, với nhiều tranh cãi vẫn còn được nhắc đến cho tới trước trận chung kết. Cơ hội thứ hai đến với Huy Đức khi một ứng viên ở nhánh còn lại hạng 65kg rút lui, khiến anh được trao cơ hội thứ hai để quay trở lại tranh ngôi vô địch. Trong trận bán kết, Huy Đức đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi vượt qua võ sĩ Wushu Tán Thủ kỳ cựu Đinh Văn Cân.

Cùng với các trận đấu đáng chú ý kể trên, LION Championship 27 tiếp tục tập trung vào các trận MMA Pro và hai trận bán kết MMA Striking hạng cân 60kg. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 20h00 ngày 11/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, được phát sóng trên các nền tảng của VTVcab và mạng xã hội của LION Championship.

Danh sách các trận đấu:

77kg MMA Pro: Lý Văn Huỳnh vs. Đỗ Thành Chương

68kg MMA Striking: Trần Quốc Tuấn vs. Vorapon Jayamram

56kg MMA Pro: Đinh Văn Khuyến vs. Bùi Đình Khải

56kg MMA Pro: Võ Vũ Lê vs. Trần Lê Phi Khanh

56kg MMA Pro: Phạm Văn Hào vs. Trần Văn Trọng

65kg MMA Striking: Nguyễn Văn Lâm vs. Lưu Huy Đức (Chung kết)

60kg MMA Striking: KPa Thuân vs. Nguyễn Tấn An

60kg MMA Striking: Phan Trọng Hiếu vs. Trần Vĩ Quang

56kg MMA Striking: Võ Tiến Đạt vs. Trần Huy Hải