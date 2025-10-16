Xác định 5 cao thủ MMA Việt Nam dự SEA Games 33

(VTC News) -

SEA Games 33 là kỳ đại hội đầu tiên có môn MMA (võ thuật tổng hợp). Đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở môn này với 6 vận động viên, trong đó 4 người là nhà vô địch và 1 người đứng đầu bảng xếp hạng ứng viên tranh đai của Lion Championship - giải đấu MMA chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện tại.

Trần Ngọc Lượng đánh bại Lê Văn Tuần trong trận bảo vệ đai vô địch Lion Championship.

Ở hạng cân 56 kg truyền thống, đội tuyển MMA Việt Nam có Phạm Văn Nam, người đầu tiên giữ đai hạng cân 56 kg của Lion Championship. Võ sĩ sinh năm 1992 cũng có thành tích cao tại các giải jujitsu trong nước.

Trong khi đó, Trần Ngọc Lượng sẽ tranh tài ở nội dung MMA hiện đại hạng 60 kg. Anh cũng là võ sĩ có nền tảng jujitsu, từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải quốc gia.

Hai nhà vô địch ở các hạng cân nữ của Lion Championship là Dương Thị Thanh Bình và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (đều sinh năm 2003) lần lượt góp mặt ở nội dung MMA hiện đại hạng 60kg và 54 kg. Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa vừa giành đai vô địch cách đây chưa lâu sau khi đánh bại Lò Thị Phung.

Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa thi đấu ở nội dung MMA hiện đại hạng cân 54 kg.

Dương Thị Thanh Bình từng giành huy chương vàng kickboxing, muay Thái và tán thủ quốc gia trước khi giành đai ở Lion Championship. Cô cũng từng đoạt huy chương bạc tại giải vô địch MMA châu Á vào năm 2023.

Hai võ sĩ còn lại của đội tuyển MMA Việt Nam là Lê Ngọc Thu và Quàng Văn Minh. Lê Ngọc Thu thi đấu ở hạng cân 54 kg truyền thống. Nữ võ sĩ sinh năm 1999 có sở trường muay Thái hiện đang tập luyện tại câu lạc bộ của Nguyễn Trần Duy Nhất.

Quàng Văn Minh dù chưa từng vô địch nhưng đang đứng đầu bảng xếp hạng ứng viên tranh đai hạng cân 65 kg của Lion Championship. Anh sẽ thi đấu ở nội dung MMA hiện đại cùng hạng cân.