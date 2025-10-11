Trực tiếp võ thuật MMA Lion Championship: Cao thủ Việt Nam đấu võ sĩ Thái Lan

Vũ Văn Lâm trở thành nhà vô địch MMA Striking đầu tiên của Lion Championship. Võ sĩ của Muay Fit Center giành chiến thắng tính điểm trước Lưu Huy Đức.

KPa Thuận đánh bại Nguyễn Tấn An trong trận bán kết hạng cân 60 kg MMA Striking theo kết quả tính điểm đồng thuận. Võ sĩ người dân tộc Gia Rai chiếm ưu thế trong hiệp đầu tiên bằng loạt đòn ép đài và những cú quật liên tiếp. Dù vậy, Tấn An trụ vững và bắt đầu phản đòn tốt hơn trong hiệp 2. Sang hiệp 3, KPa Thuận chọn chiến thuật thận trọng, duy trì ưu thế và tiếp tục kiếm điểm để giành chiến thắng. KPA Thuận sẽ đấu với Phan Trọng Hiếu trong trận chung kết MMA Striking hạng cân 60 kg. KPA Thuận (đỏ) giành quyền vào chung kết.

Trận MMA Striking thứ hai của Lion Championship 27 là màn so tài giữa Phan Trọng Hiếu và Trần Vĩ Quang. Sau 3 hiệp, Trọng Hiếu giành chiến thắng tính điểm. Trọng Hiếu (Saigon Sports Club) khởi đầu tốt hơn với pha knock-down (đánh ngã) đối thủ. Tuy nhiên, anh cũng đổ máu sau pha ra đòn trúng mặt từ Vĩ Quang. Trong hiệp cuối, Trọng Hiếu ghi điểm hiệu quả hơn bằng các đòn tay.

Trần Huy Hải hạ knock-out Võ Tiến Đạt ở hiệp thi đấu thứ 2. Võ sĩ của The Champ MMA tung cú đấm tay sau khiến đối thủ ngã sấp mặt xuống sàn đấu. Tiến Đạt vẫn gượng dậy được. Tuy nhiên, anh không phản hồi tích cực với hiệu lệnh đếm. Trọng tài xác định võ sĩ của Wushu King không thể thi đấu tiếp. Trần Huy Hải vào chung kết MMA Striking hạng cân 56 kg.

Lion Championship 27 diễn ra từ 20h ngày 11/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Thứ tự các trận đấu như sau: 77kg MMA Pro: Lý Văn Huỳnh vs. Đỗ Thành Chương 68kg MMA Striking: Trần Quốc Tuấn vs. Vorapon Jayamram 56kg MMA Pro: Đinh Văn Khuyến vs. Bùi Đình Khải 56kg MMA Pro: Võ Vũ Lê vs. Trần Lê Phi Khanh 56kg MMA Pro: Phạm Văn Hào vs. Trần Văn Trọng 65kg MMA Striking: Nguyễn Văn Lâm vs. Lưu Huy Đức (Chung kết) 60kg MMA Striking: KPa Thuân vs. Nguyễn Tấn An - Bán kết 60kg MMA Striking: Phan Trọng Hiếu vs. Trần Vĩ Quang - Bán kết 56kg MMA Striking: Võ Tiến Đạt vs. Trần Huy Hải - Bán kết

Lý Văn Huỳnh đối đầu Đỗ Thành Chương ở hạng cân 77 kg MMA Pro. Người thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền tham dự trận tranh đai vô địch (hiện để trống sau khi Jovidon Khojaev quyết định lên hạng và không bảo vệ đai). Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Đỗ Thành Chương (thắng 2, thua 1) sau hơn một năm vắng mặt ở Lion Championship.