Võ sĩ múa quyền 25 phút không tấn công, Johnny Trí Nguyễn nói gì?

(VTC News) -

Trận đấu giữa Bạch Văn Nghĩa và Trần Minh Nhựt thuộc sự kiện Lion Championship 25 khiến người hâm mộ võ thuật thất vọng. Đây vốn là trận đấu mang tính quyết định đến suất tranh đai vô địch MMA Pro hạng cân 60 kg.

Tuy nhiên, màn tỷ thí lại diễn ra nhàm chán khi 2 võ sĩ như thể không có ý định tấn công. Trần Minh Nhựt - đại diện Võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn - bị chỉ trích khi hầu như không chủ động tấn công trong suốt 5 hiệp đấu (kéo dài 5 phút mỗi hiệp).

2 võ sĩ đứng nhìn nhau gần 5 phút trong hiệp đầu tiên.

"Liên Phong không đặt nặng thắng thua bằng tiếng cổ vũ của khán giả, và chưa từng có võ sĩ Liên Phong nào lên sàn Lion mà muốn nhờ vào kết quả của giám định. Tôi cũng chưa từng có mặt ở góc đài mà không lên hỗ trợ võ sĩ giữa các hiệp đấu. Nhưng, cứ để nó là trận MMA gây ức chế nhất từ trước tới giờ, với một vài bí ẩn vậy đi", Johnny Trí Nguyễn viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Bạch Văn Nghĩa và Trần Minh Nhựt giữ khoảng cách và chỉ tung ra một số "đòn gió" mang tính thăm dò. Hình ảnh này kéo dài đến hết 2 hiệp đầu tiên. Trọng tài nhiều lần phải nhắc nhở và trừ điểm 2 võ sĩ.

Bạch Văn Nghĩa (đỏ) và Trần Minh Nhựt (xanh) bị khán giả chỉ trích.

Trần Minh Nhựt (36 tuổi) gây chú ý bằng những động tác... múa quyền. Bạch Văn Nghĩa dù được đánh giá cao ở sức trẻ nhưng cũng cho thấy sự thận trọng. Phải đến giữa hiệp thứ ba, khi Bạch Văn Nghĩa quật ngã được đối thủ nhưng võ sĩ của The Champ MMA để đối thủ thoát ra nhanh chóng.

Trong 2 hiệp cuối, Bạch Văn Nghĩa cố gắng áp sát tấn công nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, Trần Minh Nhựt vẫn thủ thế, kể cả khi bất lợi rõ rệt về tính điểm do anh hầu như không chủ động ra đòn và đánh trúng đối thủ. Cuối cùng, võ sĩ trẻ tuổi hơn giành chiến thắng theo kết quả tính điểm đồng thuận từ giám khảo.