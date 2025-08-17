Cận cảnh 'nữ chiến binh' Việt Nam đấm túi bụi, lên gối hạ gục võ sĩ Nga

(VTC News) -

Võ sĩ Trần Trà My đánh bại Karina Veis

Ngoài Trần Ngọc Lượng, chỉ có một võ sĩ thắng knock-out trong sự kiện Lion Championship 25 diễn ra tối 16/8 tại Khánh Hòa. Cựu vận động viên kickboxing từng giành huy chương đồng giải toàn quốc Trần Trà My thắng thuyết phục trước Karina Veis (Nga).

Đây là màn so tài của 2 võ sĩ có sở trường đánh đứng với các kỹ năng kickboxing. Cả hai liên tiếp lao vào nhau với những tổ hợp đòn tay chân uy lực. Bắt đầu từ cuối hiệp một, Trần Trà My chiếm lợi thế nhờ pha bắt chân chính xác và đè được đối phương xuống sàn.

Trần Trà My (áo xanh) áp đảo Karina Veis.

Bước sang hiệp 2, võ sĩ Việt Nam tiếp tục cho thấy sự vượt trội. Trần Trà My liên tiếp ra đòn chính xác khiến sức chiến đấu của Karina Veis giảm đi nhanh chóng. Sau khi trúng nhiều đòn nặng vào vùng mặt, tay đấm người Nga chỉ có thể chịu trận mà không tung ra được pha đáp trả nào.

Trận đấu kết thúc khi Trần Trà My tung loạt đấm túi bụi ở sát vách lồng đấu khiến Karina Veis choáng váng. Võ sĩ Việt Nam thực hiện cú lên gối cuối cùng để hạ gục đối thủ.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Trà My đánh bại võ sĩ người nước ngoài. Lần gần nhất thi đấu tại Lion Championship, cô hạ Chelsea Moore (Anh) bằng chiến thắng tính điểm.