Cô giáo mầm non là cao thủ chưa thua trận nào, sắp tranh đai vô địch MMA

(VTC News) -

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của sự kiện Lion Championship 25 dự kiên diễn ra ngày 16/8 tại Quảng trường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là màn so găng giữa Lò Thị Phung và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Đây là trận đấu tranh đai vô địch hạng cân 52 kg nữ.

Lò Thị Phung được biết đến với biệt danh "cô giáo mầm non", thực ra xuất phát từ chính nghề nghiệp của cô trước khi lên sàn đấu võ. Nữ võ sĩ sinh năm 1998 từng là giáo viên mầm non trước khi quyết định vào miền Nam lập nghiệp với nghề võ. Hiện tại, Lò Thị Phung vẫn chăm sóc và dạy học cho các em nhỏ trong các chương trình thiện nguyện.

Lò Thị Phung tranh đai vô địch với Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa.

"Rất ít phụ huynh biết tôi là võ sĩ, nếu có biết thì chắc mọi người sẽ im lặng trong mỗi lần họp phụ huynh", Lò Thị Phung nói đùa về 2 công việc tưởng như chẳng có liên quan đến nhau.

Cô trở thành nhà vô địch jiujitsu quốc gia chỉ sau 2 năm tập luyện chuyên sâu. Năm 2024, Lò Thị Phung xuất hiện ở đấu trường Lion Championship và nhanh chóng gây ấn tượng. Cô giáo mầm non quê Lai Châu thi đấu 3 trận trong năm đầu tiên, đều giành chiến thắng bằng đòn khóa siết khuất phục đối thủ (submission).

Nữ võ sĩ sinh năm 1998 chưa lần nào cần đến hiệp 2 để kết thúc trận đấu. "Sau khi biết tôi tham gia MMA, ba mẹ cũng rất ngạc nhiên vì tôi đánh nhanh quá. Tôi không muốn mất thời gian và không muốn làm đối thủ tổn thương nhiều nên sẽ cố gắng kết thúc trận đấu sớm nhất", Lò Thị Phung chia sẻ.

Trong trận tranh đai vô địch MMA Pro hạng cân 52kg nữ, cô giáo Lò Thị Phung so tài với Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa. Trong khi Lò Thị Phung rất mạnh ở các kỹ thuật vật và khóa của jiujitsu, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa có nền tảng muay Thái, tán thủ và võ cổ truyền.

Tuy nhiên, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa cũng cho thấy khả năng khóa siết không tồi. Trong 4 chiến thắng (tỷ lệ 80%) tại Lion Championship, nữ võ sĩ sinh năm 2003 thắng 3 trận bằng các đòn khóa tay, siết cổ buộc đối thủ đầu hàng. Dù không có tỷ lệ thắng 100% như đối thủ, số trận thắng của cựu vận động viên muay Thái - kickboxing lại nhỉnh hơn.

Trước trận đấu giữa Lò Thị Phung và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, đai vô địch MMA Pro hạng cân 52 kg hiện để trống. Người gần nhất giữ danh hiệu này là "nữ hoàng muay Thái" Nguyễn Thị Thanh Trúc. Tháng 4 năm nay, cựu tuyển thủ quốc gia sinh năm 1991 quyết định từ bỏ ngôi vị số một để tập trung phục hồi chấn thương.