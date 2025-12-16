Võ sĩ bị xử thua chủ nhà, HLV nổi giận suýt đánh nhau với trọng tài SEA Games

(VTC News) -

Chiều 15/12, ở trận tứ kết hạng B nữ (50–55 kg) diễn ra tại Impact Arena, võ sĩ Nor Farah Mazlan (Malaysia) đối đầu với Chongthima (Thái Lan) trong thế trận quyết liệt. Theo đánh giá từ phía Malaysia, Nor Farah là người thi đấu chủ động hơn, liên tục tung ra các đòn tấn công hiệu quả, song nhiều tình huống không được trọng tài ghi điểm. Ngược lại, một số pha phạm lỗi của VĐV Thái Lan bị bỏ qua, trong khi võ sĩ Malaysia lại bị xử phạt nghiêm khắc.

Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 60-60, Nor Farah Mazlan bị xử thua do bị xác định phạm lỗi nhiều hơn. Quyết định này lập tức châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội từ ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển Malaysia. Nữ HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir cùng nhiều quan chức đã tiến tới khu vực trọng tài để khiếu nại, thậm chí xảy ra xô xát buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. HLV Siti Rahmah sau đó được hộ tống rời khỏi khu vực điều hành trận đấu.

Huấn luyện viên Siti Rahmah Mohamed Nasir (áo đen) được nhân viên điều hành dẫn ra khỏi khu vực trọng tài. (Nguồn: Sarawak)

Dù tình hình dần được kiểm soát sau nhiều phút hỗn loạn, kết quả chung cuộc vẫn không thay đổi, phần thắng thuộc về võ sĩ Thái Lan. Sự việc khiến dư luận và truyền thông Malaysia bức xúc.

Tờ Sarawak bình luận: “Kết quả chấm điểm đã không phản ánh đúng những gì diễn ra trên thảm đấu, qua đó làm dấy lên nghi vấn về sự minh bạch cũng như tính nhất quán trong công tác trọng tài, không chỉ ở trận đấu này mà còn trong toàn bộ giải".

Vụ việc một lần nữa làm nổi bật vai trò then chốt của trọng tài trong các môn võ đối kháng tại SEA Games, nơi mỗi quyết định không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin và hình ảnh của cả SEA Games 33.