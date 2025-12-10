Võ sĩ Việt Nam ấm ức kiện trọng tài thiên vị, gửi bằng chứng vẫn bị gạt đi

(VTC News) -

Sáng 10/12, đội tuyển taekwondo Việt Nam giành huy chương bạc ở nội dung quyền biểu diễn tiêu chuẩn. Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà thua đội Singapore trong trận chung kết. Tuy nhiên, các vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo bộ môn taekwondo của đoàn Việt Nam không phục kết quả này vì cho rằng trọng tài thiên vị.

Teakwondo Việt Nam bức xúc vì trọng tài.

"Phía Philippines cũng rất bức xúc và đang khiếu kiện ban tổ chức. Họ gặp Singapore ở bán kết và bị xử thua. Chúng tôi vào chung kết thì gặp mọi đối thủ nào cũng được nhưng trọng tài là vấn đề", đại diện bộ môn taekwondo Việt Nam trả lời truyền thông ngay tại địa điểm thi đấu SEA Games 33.

Kịch bản này tiếp tục tái hiện ở trận chung kết khi Việt Nam đạt điểm kỹ thuật 8,50 - 8,38 so với đối thủ là 8,84 - 8,50. Chiến thắng thuộc về phía Singapore nhưng lãnh đội taekwondo Việt Nam ngay lập tức đâm đơn kiện, đóng lệ phí và chờ ban tổ chức giải quyết.

Một số video từ giới truyền thông quay lại cũng được đội tuyển Việt Nam gửi đến ban tổ chức làm bằng chứng. Dù vậy, đại diện trọng tài không công nhận băng hình này.

Theo thông tin từ đội tuyển taekwondo Việt Nam, vận động viên nữ Singapore mắc hai lỗi còn vận động viên nam mắc một lỗi nhưng trọng tài bỏ qua. Quyết định này có thể làm thay đổi kết quả của trận chung kết.

Trong khi đó, đội tuyển taekwondo Philippines cũng tỏ ra bức xúc và khiếu nại kết quả trận bán kết. Ông Totentino - chủ tịch Liên đoàn taekwondo Philippines cho rằng đây là những quyết định thiếu chuẩn xác, mất đi tinh thần fair-play của SEA Games.

"Philippines đã nộp đơn kiện vì cách chấm điểm bất công của các trọng tài ở trận bán kết. Chúng tôi rất bức xúc. Kết quả thắng thua không quan trọng nhưng trọng tài phải công minh. Chúng tôi rất bức xúc khi trọng tài nhất định không chịu đưa ra băng hình", ông Tolentino trả lời truyền thông Việt Nam.