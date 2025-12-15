U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

(VTC News) -

Tối 15/12, U22 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia trên sân vận động Rajamangala (Bangkok). Chiến thắng này đưa đội tuyển xứ chùa vàng vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam.

Trận bán kết diễn ra thuận lợi với đội chủ nhà. Yotsakorn Burapha ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 bằng cú sút phạt đẹp mắt.

Chưa đầy 10 phút sau, U22 Malaysia tổn thất lực lượng. Nabil Yusuf nhận liên tiếp 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu.

U22 Thái Lan (áo xanh) vượt qua U22 Malaysia để vào chung kết gặp U22 Việt Nam. (Ảnh: LĐBĐ Thái Lan)

Dù chơi thiếu người, U22 Malaysia không để đội chủ nhà dễ dàng áp đảo. Khi có lợi thế về quân số, sức ép mà các cầu thủ U22 Thái Lan tạo ra không lớn. Không chỉ vậy, đội bóng xứ chùa vàng còn để đối thủ tạo ra vài cơ hội nguy hiểm.

Sang hiệp 2, U22 Malaysia dần xuống sức sau khi phải gồng mình thi đấu trong thế 10 đấu 11. Tuy vậy, số cơ hội nguy hiểm mà 2 đội tạo ra tương đương nhau.

U22 Malaysia vùng lên ở những phút cuối trận đấu. Khung thành của U22 Thái Lan chao đảo. Tuy nhiên, khi thể lực không còn đủ tốt, các cầu thủ trẻ của Malaysia không thể tạo ra bất ngờ.

U22 Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và giành quyền vào chung kết. Đội chủ nhà chính là đối thủ tranh huy chương vàng của U22 Việt Nam.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào ngày 18/12 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). U22 Việt Nam hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 trong lịch sử. Trong khi đó, Thái Lan là đội vô địch SEA Games nhiều nhất nhưng kể từ năm 2017, họ không giành thêm huy chương vàng nào.