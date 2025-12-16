Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 16/12: Đoàn Việt Nam bám đuổi Indonesia, Thái Lan

Đoàn Việt Nam tranh huy chương vàng môn nào?

Khả năng giành huy chương vàng cao nhất là Nguyễn Thị Oanh. Vận động viên giữ kỷ lục về số lượng huy chương cá nhân tại các kỳ SEA Games sẽ thi đấu chung kết nữ 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ngoài ra, điền kinh Việt Nam cũng là đương kim vô địch nội dung tiếp sức nữ 4x400m. Đội hình năm nay không còn Nguyễn Thị Huyền nhưng lại được bổ sung nhà vô địch ASIAD 18 Quách Thị Lan.

Ở môn kickboxing, Việt Nam có 3 võ sĩ lọt vào chung kết. Các môn muay và pencak silat có nhiều vận động viên Việt Nam nhưng chưa đi đến vòng tranh huy chương vàng của các nội dung đối kháng.