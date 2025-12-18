Điều ít biết về cầu thủ ghi bàn quý như vàng giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

(VTC News) -

Thanh Nhàn ghi bàn mang HCV SEA Games 33 về cho U22 Việt Nam.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, U22 Việt Nam hoà U22 Thái Lan 2-2. Hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ.

Ở phút 96, sau các một tình huống phối hợp liên tiếp giữa các cầu thủ Việt Nam, Văn Thuận dứt điểm chìm, thủ thành Thái Lan đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Thanh Nhàn băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn thắng giúp U22 Việt Nam vượt lên dẫn ngược dòng 3-2, giành HCV SEA Games 33.

Người hâm mộ Việt Nam không ngớt reo hò, cổ vũ và ít ai biết, tiền đạo nâng tỷ số lên 3-2 cho Việt Nam từng có hành trình khá đặc biệt khi lên ăn cơm tuyển.

Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng.

Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 2003 tại Tây Ninh, từng thi đấu cho CLB Tây Ninh. Hiện Thanh Nhàn là cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF-CAND.

Ở vòng chung kết giải U17 Quốc gia 2019, Thanh Nhàn cũng nhiều tài năng trẻ khác như Văn Phương, Quang Thịnh, Tuấn Dương, Thái Sơn... được HLV Philippe Troussier chú ý.

Họ không phải là những cái tên được nhiều người biết đến, cũng không trưởng thành từ những lò đào tạo trẻ nổi tiếng, Trong số này, xuất phát điểm của Thanh Nhàn khá đặc biệt khi anh có trong dữ liệu của trung tâm PVF.

Cầu thủ quê Tây Ninh trúng tuyến vào trung tâm PVF cách đó 6 năm nhưng anh quyết định ở lại quê nhà tập luyện vì nhiều lý do khác nhau. Khi HLV Troussier bày tỏ sự quan tâm với Thanh Nhàn, cầu thủ này còn hợp đồng rất dài với CLB Tây Ninh.

Khi trung tâm PVF đưa ra đề nghị đầu tiên với đơn vị chủ quản Tây Ninh, Thanh Nhàn lặng lẽ chuyển đến đội bóng mới với một bản hợp đồng cho mượn một năm. Trong quãng thời gian ấy, đội bóng quê hương Tây Ninh của Thanh Nhàn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Gần 1 năm cuối cùng làm việc tại Việt Nam, HLV Troussier bằng nhiều mối quan hệ và vận động hành lang, ông mới có thể giúp Thanh Nhàn trở thành học viên của trung tâm bóng đá PVF. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền đạo này. Môi trường tập luyện, điều kiện phát triển tốt hơn giúp Thanh Nhàn có bước nhảy vọt đáng kể.

Tố chất của Thanh Nhàn là điều không phải bàn cãi, sự chăm chỉ trên sân tập là điều mà các HLV và đồng đội ghi nhận. Nhưng sự hy sinh của cha mẹ Thanh Nhàn dành cho cậu con trai chính là động lực lớn nhất để tuyển thủ U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực.

Trước khi được biết đến là cầu thủ có nền tảng thể lực bền bỉ, Thanh Nhàn từng có lúc muốn bỏ bóng đá bởi thể hình nhỏ bé khiến anh không có nhiều cơ hội thi đấu. Biết được việc sử dụng các loại sữa, thực phẩm chức năng có thể cải thiện được sức vóc, bố mẹ Thanh Nhàn tiết kiệm từng đồng tiền mà họ vất vả có được từ công việc làm thợ xây và sạp thịt ngoài chợ để mua cho con trai mình.

Thanh Nhàn nói: "Tôi hiểu những gì cha mẹ dành cho mình và tôi muốn mình phải đạt được thành công để có thể đền đáp công ơn cha mẹ nuôi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để mình có thể chơi bóng. Tôi muốn xây lại căn nhà để bố mẹ đỡ vất vả".

Năm 19 tuổi, Nguyễn Thanh Nhàn trở thành vua phá lưới giải Hạng Nhất Quốc gia 2022 trong màu cáo CLB Phố Hiến. Anh thường xuyên có tên trong đội hình U18, U19 và U20 Việt Nam trong khoảng nhiều năm qua.

Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, tiền đạo sinh năm 2003 không nổi bật trong đội hình U20 Việt Nam nhưng anh là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trước khi chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023 tại Qatar, HLV Philippe Troussier quyết định triệu tập bổ sung 2 cầu thủ. Một trong số đó là Nguyễn Thanh Nhàn.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn là một trường hợp đáng chú ý có nhiều dấu ấn đào tạo trực tiếp của HLV Troussier.

Chính kế hoạch triệu tập 100 cầu thủ trẻ cho giấc mơ World Cup 2026 cùng quyết tâm của HLV Troussier tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nhàn.