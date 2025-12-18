  • Zalo

Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 18/12/2025 22:35:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Hàng ngàn người đổ ra các nẻo đường trên cả nước ăn mừng U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan, vô địch SEA Games 33.

  • Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33 - 1

    Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các tuyến phố trung tâm như Hàng Bài, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu…, dòng phương tiện ken đặc từ khoảng hơn 22h.

    Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33 - 2

    Dù vậy, khác với hình ảnh thường thấy của những đợt “đi bão” trước đây, trật tự giao thông trong đêm mừng chiến thắng lần này được giữ khá tốt.

    Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33 - 3

    Tại nhiều nút giao lớn, hàng trăm người kiên nhẫn dừng xe chờ tín hiệu đèn, dù phía trước là biển người đông nghịt.

    Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33 - 4

    Đa số người dân đều nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.

    Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33 - 5

    “Chiến thắng này rất đặc biệt nên ai cũng muốn ra đường chung vui. Nhưng vui thì vui, mình vẫn phải chấp hành luật. Dừng đèn đỏ hay đội mũ bảo hiểm là chuyện bình thường, không vì ăn mừng mà vi phạm luật giao thông”, anh Minh Đức, ở phường Cầu Giấy chia sẻ.

  • Người hâm mộ TP.HCM đổ ra các nẻo đường ăn mừng chức vô địch của U22 Việt Nam.

    Người hâm mộ TP.HCM đổ ra các nẻo đường ăn mừng chức vô địch của U22 Việt Nam.

    Niềm vui chiến thắng của người hâm mộ Việt Nam.

    Niềm vui chiến thắng của người hâm mộ Việt Nam.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn