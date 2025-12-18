Trực tiếp: Người hâm mộ ăn mừng U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các tuyến phố trung tâm như Hàng Bài, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu…, dòng phương tiện ken đặc từ khoảng hơn 22h.
Dù vậy, khác với hình ảnh thường thấy của những đợt “đi bão” trước đây, trật tự giao thông trong đêm mừng chiến thắng lần này được giữ khá tốt.
Tại nhiều nút giao lớn, hàng trăm người kiên nhẫn dừng xe chờ tín hiệu đèn, dù phía trước là biển người đông nghịt.
Đa số người dân đều nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.
“Chiến thắng này rất đặc biệt nên ai cũng muốn ra đường chung vui. Nhưng vui thì vui, mình vẫn phải chấp hành luật. Dừng đèn đỏ hay đội mũ bảo hiểm là chuyện bình thường, không vì ăn mừng mà vi phạm luật giao thông”, anh Minh Đức, ở phường Cầu Giấy chia sẻ.
