(VTC News) -

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 19/1 - 23/1/2026, VN-Index dừng tại 1.870,79 điểm, giảm 8,34 điểm (-0,44%). Trong khi đó, HNX-Index nhích nhẹ 0,27% lên 252,96 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 126,56 điểm.

Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 4,25 tỷ cổ phiếu, giảm 30,6% so với tuần trước. Trong khi giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn này đạt 35.054 tỷ đồng, giảm 15,5%.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Kirin, tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn. Điểm tích cực là biên độ điều chỉnh không lớn và thanh khoản ở mức thấp, cho thấy áp lực bán tháo chưa xảy ra và tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm vẫn chưa được xác nhận. Thực tế, sau hai tuần tăng mạnh về thanh khoản, thị trường tuần qua ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt.

Theo ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, tuần qua, các doanh nghiệp có tỷ trọng sở hữu Nhà nước lớn ở nhóm dầu khí, ngân hàng và họ Viettel đã không còn duy trì được sức mạnh như giai đoạn trước. Nhiều mã trong nhóm này đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên cuối tuần, từ "anh hùng" đóng góp lớn vào xu hướng tăng nay đã tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Theo ông Học, dù xuất hiện tín hiệu dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu tăng chậm hơn so với mặt bằng chung như bất động sản, chứng khoán và hóa chất, sức mạnh của dòng tiền tại các nhóm này vẫn còn khá yếu.

Điển hình là nhóm bất động sản và hóa chất tăng tích cực vào giữa tuần, nhưng một số điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Dòng tiền hiện vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ quyết liệt để hình thành một nhóm dẫn dắt mới cho thị trường.

Tuần tới, VN-Index có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810 điểm. (Ảnh minh hoạ).

Đồng quan điểm, chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho rằng, đà chững lại ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật hơn là kết thúc sóng.

Trên thực tế, nhóm này đã có nhịp tăng khá mạnh trước đó và nhanh chóng đạt đến các vùng giá cao. Việc điều chỉnh, tích lũy ngắn hạn là cần thiết nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Hiện tại, chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ ràng về xu hướng trung hạn, trong khi các yếu tố nền tảng cơ bản như vị thế đầu ngành, kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn được duy trì tốt.

Do đó, vị chuyên gia nghiêng về kịch bản tạm dừng để tái tạo mặt bằng giá và điều chỉnh lại kỳ vọng, trước khi dòng tiền được định vị rõ hơn với vai trò dẫn dắt mới hình thành – khả năng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu hoặc phân ngành cụ thể, thay vì tăng đồng loạt như giai đoạn đầu.

Nhận định về thị trường tuần tới, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, bước sang tuần giao dịch tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán tái cân bằng dòng tiền.

Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp quốc doanh đã phát đi tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn, dù không ít doanh nghiệp trong nhóm này công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 khá tích cực.

Trong khi đó, dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành khác như bất động sản và chứng khoán vẫn diễn ra một cách dè dặt, cho thấy thị trường chưa tìm được nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt xu hướng mới.

“Dự báo nhiều khả năng VN-Index sẽ cần thêm thời gian tích lũy nếu các nhóm cổ phiếu đang được kỳ vọng không sớm có sự bứt phá rõ ràng ngay từ đầu tuần.

Tuy nhiên, đây có thể được xem là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng sau nhịp tăng kéo dài, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và sàng lọc những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt hơn”, ông Hinh nhận định.

Ông Nguyễn Thái Học dự báo nhiều khả năng VN-Index sẽ cần thêm thời gian tích lũy nếu các nhóm cổ phiếu đang được kỳ vọng không sớm có sự bứt phá rõ ràng ngay từ đầu tuần.

Tuy nhiên, ông Học cũng cho rằng đây có thể được xem là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng sau nhịp tăng kéo dài, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và sàng lọc những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt hơn.

Công ty chứng khoán CSI cũng dự báo không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810 điểm trong các tuần tới. Nhà đầu tư nên duy trì nắm giữ danh mục đã mua trước đó và hạn chế việc mua thêm trong các phiên kế tiếp.

Trường hợp VN-Index có sự bứt phá, tăng điểm lên ngưỡng kháng cự 1.930 - 1.960 điểm trong các phiên tuần tới thì ưu tiên căn bán, giảm tỉ trọng cổ phiếu, thực hiện hóa lợi nhuận.

Trong khi đó, theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, việc thanh khoản giảm sau một tuần giao dịch bùng nổ là diễn biến phù hợp, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền khi thị trường tiến nhanh lên vùng cao.

Điều này chưa đủ cơ sở để kết luận quá trình phân phối đang diễn ra, mà thiên về trạng thái chững lại để đánh giá lại mặt bằng giá và kỳ vọng.

Việc nhiều cổ phiếu suy yếu hơn trong tuần này cũng cho thấy sự phân hóa đang rõ nét, khi dòng tiền không còn lan tỏa mà tập trung chọn lọc. Trong bối cảnh nhóm ngân hàng tạm thời mất đi động lực tăng, VN-Index hoàn toàn có thể lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn, song nếu nhịp điều chỉnh đi kèm thanh khoản duy trì ở mức vừa phải, tôi cho rằng đây vẫn là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, chưa phải tín hiệu tiêu cực về xu hướng trung hạn. Hiện vùng nâng đỡ ngắn hạn quanh khu vực 1800 – 1820 điểm, nơi lực cầu bắt đáy có thể tham gia tích cực hơn.

Theo vị chuyên gia, nhà đầu tư không nên cơ cấu danh mục một cách vội vàng, mà cần phân loại riêng từng cổ phiếu. Đối với những doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng vẫn rõ ràng nhưng giá chưa phản ứng do yếu tố thị trường, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và chờ đợi sự xác nhận của dòng tiền.

Ngược lại, những cổ phiếu thiếu câu chuyện mới, triển vọng ngành chậm lại hoặc đã tăng vượt xa nền tảng cơ bản thì nên cân nhắc hạ tỷ trọng.