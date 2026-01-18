VN-Index lập đỉnh lịch sử, chuyên gia khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ phiếu tăng nóng

(VTC News) -

VN-Index có một tuần giao dịch được giới đầu tư đánh giá là khá tích cực khi đã thiết lập vùng đỉnh lịch sử mới trên ngưỡng 1.900 điểm vào ngày 13/1. Tuy nhiên, trong những phiên giao dịch tiếp theo, chỉ số chịu áp lực giảm điểm dưới áp lực chốt lời gia tăng ở vùng cao.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 12-16/1, VN-Index tăng 11,23 điểm, tương đương tăng 0,6% lên 1.879,13 điểm. Thanh khoản sôi động với tất cả các phiên đều có mức thanh khoản trên 1 tỷ đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 206.888 tỷ đồng, tăng 25% so với tuần trước đó.

Nhận định về thị trường chứng khoán, bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt cho biết, diễn biến giao dịch tuần vừa qua ghi nhận VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ với điểm số vẫn giữ trên 1870 điểm, nhưng áp lực giằng co xuất hiện rõ nét khi chỉ số gặp ngưỡng cản quanh vùng 1900 điểm. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số đã ở vùng giá cao sau đợt bứt phá từ đầu năm. Thanh khoản trên toàn thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch cả tuần vượt 205.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với tuần trước.

Điều này cho thấy dòng tiền vẫn rất dồi dào và tham gia rộng khắp, không chỉ tập trung vào một số trụ cột mà lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác nhau.

Bà Linh cho biết, bà không nghiêng về kịch bản “phân phối đỉnh” mà coi đây là quá trình hấp thụ cung. Thanh khoản lớn ở đây chứng tỏ lực cầu vẫn rất dồi dào, sẵn sàng hấp thụ hết lượng hàng bán ra.

Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu đã tăng 'nóng'. (Ảnh minh hoạ).

Vì vậy, theo bà, với nhà đầu tư, giai đoạn này không nên phản ứng quá vội vàng. Việc tái cơ cấu là cần thiết, nhưng nên theo hướng giảm tỷ trọng các cổ phiếu đã tăng nóng, thiếu câu chuyện lợi nhuận rõ ràng, đồng thời kiên nhẫn với các doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng 2026–2027 tích cực nhưng giá đang điều chỉnh do yếu tố dòng tiền ngắn hạn.

Quan trọng nhất là giữ kỷ luật danh mục, không chạy theo các nhịp biến động hàng ngày và chấp nhận thực tế rằng thị trường càng lớn, cơ hội vẫn nhiều nhưng không còn dễ dàng cho tất cả.

Trong khi đó, theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, việc VN-Index chững lại quanh mốc 1900 điểm là phản ứng khá tự nhiên khi thị trường tiếp cận vùng cản tâm lý mạnh, đặc biệt trong bối cảnh các cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu phân hóa.

Thanh khoản duy trì ở mức rất cao phản ánh dòng tiền vẫn đang hoạt động tích cực, nhưng đã chuyển từ trạng thái “mua đuổi” sang chọn lọc và tái cơ cấu.

Cũng theo vị chuyên gia, trong bối cảnh này, nhà đầu tư không nên phản ứng theo kiểu bán tháo khi thấy giá giảm ở các cổ phiếu tốt. Tuy nhiên, cũng không nên giữ danh mục một cách thụ động.

Cách tiếp cận phù hợp là tái cơ cấu có chọn lọc: rà soát lại từng vị thế để phân biệt đâu là cổ phiếu chỉ điều chỉnh do yếu tố dòng tiền ngắn hạn, đâu là những mã đang yếu dần về cấu trúc giá trung hạn hoặc không còn phù hợp với hướng dịch chuyển hiện tại của dòng tiền.

Hiện nên ưu tiên các doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành – nhóm đang đóng vai trò điểm tựa cho thị trường – nhưng điểm mua nên được thực hiện khi cổ phiếu hạ nhiệt, tránh mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh.

Ngược lại, cần hạn chế tham gia vào những ngành và cổ phiếu có mức nợ vay cao, phụ thuộc lớn vào tín dụng, khi rủi ro chi phí vốn vẫn hiện hữu.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, VN-Index nhiều khả năng sẽ được “neo” ở vùng giá cao trong nửa đầu tuần nhằm chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, trước khi biến động mạnh hơn sau đó, tùy thuộc vào các thông điệp và định hướng chính sách được đưa ra.

Bên cạnh đó, trong tuần tới, nhiều doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường.

Chuyên gia từ Pinetree cho rằng xu hướng thị trường giai đoạn hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên giữ vững tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt, đề cao quản trị danh mục và không nên FOMO vào những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Chuyên gia đến từ Chứng khoán VPS đưa ra lời khuyên, nếu chọn đúng các cổ phiếu và nhạy với đặc điểm của các Nhóm ngành giai đoạn vừa qua thì rõ ràng không ít nhà đầu tư có mức sinh lời rất cao.

Nhiều nhà đầu tư có thể vẫn khá “bảo thủ” khi trung thành với các cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ thị giá thấp hoặc một số cổ phiếu “ưa thích” – những cổ phiếu mà thị trường “thờ ơ” giai đoạn vừa qua hoặc không biến động tăng giá nhiều. Như vậy, cho dù thị trường vẫn trong pha tăng điểm lớn và biến động ngắn hạn – điều chỉnh ở các vùng kháng cự mạnh cũng là điều dễ hiểu.

"Tôi cho rằng nếu cầm nhiều cổ phiếu với danh mục đa dạng thì việc cơ cấu danh mục cũng là cần thiết. Vẫn nên ưu tiên các cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh hoặc mới chớm tăng thanh khoản lớn hơn là cổ phiếu giao dịch thanh khoản thấp, không “ăn khách”. Hiệu quả đầu tư vẫn là quyết định cho dù ngắn hạn không quá quan trọng so với sự ổn định trong dài hạn", vị chuyên gia nhấn mạnh.