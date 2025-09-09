VN-Index phục hồi sau phiên lao dốc

(VTC News) -

Sau hai phiên giảm mạnh, thị trường chứng khoán ghi nhận nhịp hồi ngay từ đầu phiên sáng 9/9. VN-Index có thời điểm tiến lên vùng 1.620 - 1.630 điểm sau gần một giờ giao dịch.

Sau đó, áp lực bán có thời điểm kéo VN-Index xuống dưới 1.615 điểm. Tuy nhiên, lực cầu hỗ trợ đã giúp chỉ số trở lại sắc xanh nhẹ.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 0,12 điểm (0,01%) lên 1.624,65 điểm. HNX-Index tăng 2,11 điểm (0,78%) đạt 273,68 điểm. UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (0,19%) về mức 109,91 điểm.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục trồi sụt, song áp lực bán không thực sự mạnh. VN-Index tạo đáy của phiên chiều lúc 14h10 với 74 mã tăng và 238 mã giảm.

VN-Index kết phiên tăng hơn 12 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, chỉ trong ít phút cuối cùng loạt trụ bật lên mạnh mẽ kéo chỉ số tăng mạnh. Đóng cửa phiên 9/9, VN-Index tăng 12,79 điểm (0,79%) lên 1.637,32 điểm. Toàn sàn HoSE có 168 mã tăng, 130 mã giảm và 72 mã đứng giá. Rổ VN30 ghi nhận 15 mã tăng, 11 mã giảm và 4 mã đi ngang, trong đó 10 mã tăng vượt 1%. Dẫn đầu là SSI tăng 4,48%. VN30-Index tăng 17,95 điểm (0,99%) lên 1.825,17 điểm.

Một số mã tăng đáng chú ý như VIC tăng 3,36%, VHM tăng 1,4%, VPB tăng 3,85%, TCB tăng 1,32%, góp phần đem về 8,2 điểm trong tổng mức tăng 12,79 điểm của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng phục hồi ấn tượng với 23 mã tăng từ 1% trở lên như VIX tăng 5,97%, SHS tăng 5,93%, SSI tăng 4,48%, VCI tăng 4,3%, APS tăng 3,96%, BSI tăng 2,87%...

HNX-Index tăng 3,25 điểm (1,20%) đạt 274,82 điểm. UPCoM-Index giảm 0,23 điểm, về mức 109,89 điểm.

Thanh khoản xuống đáy 8 tuần với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 34.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 800 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng hơn 36,2 triệu đơn vị. Trong đó, cổ phiếu HPG bị bán ròng lớn nhất với giá trị 564,5 tỷ đồng.