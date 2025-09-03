Vì sao công ty chứng khoán ào ạt tăng vốn điều lệ?

(VTC News) -

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect phân tích: Hiện nay, thị trường chứng khoán đang rất sôi động nên các công ty tận dụng phát hành cổ phiếu để tăng vốn, hỗ trợ các hoạt động như cho vay margin, đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi…

“Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh cũng như thanh khoản. Việc các công ty chứng khoán tăng vốn chứng tỏ họ đã nhìn thấy cơ hội tốt để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Dự báo, việc làm này sẽ có những tác động tích cực đến thị trường. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý khi thị trường không hấp thụ được hết thì sẽ dễ xảy ra áp lực điều chỉnh. Nhưng hiện nay, áp lực hấp thụ dòng tiền chưa phải là đáng lo ngại”, ông Hinh nói.

Nhiều công ty chứng khoán ào ạt tăng vốn điều lệ. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Tương tự, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, cũng cho rằng, hiện nay thị trường chứng khoán đang khá sôi động, thanh khoản, vốn hóa cũng tăng nhanh trong giai đoạn vừa rồi.

“Các doanh nghiệp chứng tỏ đã nhạy bén, kinh nghiệm hơn. Trước đây, các doanh nghiệp thường đợi sau một thời gian thị trường sôi động thì mới tiến hành triển khai tăng vốn.

Nhưng khi đó dễ bị trễ, bởi việc tăng vốn và huy động vốn thành công nhất phải là những lúc thị trường tốt, thanh khoản tăng, vốn hoá tăng thì nhà đầu tư mới tham gia vào nhiều. Vì thế hiện nay đang là thời điểm dễ dàng tăng vốn và huy động vốn”, ông Minh nêu quan điểm.

Công ty chứng khoán đua phát hành cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều công ty chứng khoán đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cũng như huy động vốn cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (MCK: SSI, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/9, trong đó nội dung chính là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chứng khoán SSI dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm tối đa gần 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chứng khoán SSI dự kiến thu về hơn 6.233,7 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2025 - 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Chứng khoán SSI cũng đã hoàn tất đợt chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp vào ngày 29/8 vừa qua, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI dự kiến thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Chứng khoán SSI sẽ tăng từ hơn 1,97 tỷ cổ phiếu lên gần 2,08 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.738,6 tỷ đồng lên gần 20.799,1 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cổ đông của Chứng khoán SSI thông qua kế hoạch phát hành gần 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng lên mức gần 24.934,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) cũng công bố Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, TPS dự kiến trình cổ đông thông qua phương án thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp muốn chào bán hơn 287,9 triệu cổ phiếu, tương đương 85,69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của công ty, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

TPS dự kiến chào bán toàn bộ số cổ phiếu trong đợt này cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, ước tính sẽ thu về hơn 3.599,1 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 - 2026.

Nếu đợt phát hành được thông qua, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ gần 3.360 tỷ đồng lên hơn 6.239 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) đang trong quá trình triển khai kế hoạch chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 14/7/2025 đến 9/9/2025, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 14/7/2025 đến 12/9/2025.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về gần 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Đồng thời, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng. Phương án tăng vốn này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.