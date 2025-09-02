Chứng khoán tuần này vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt?

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tháng 8 với 4 tuần liên tiếp tăng điểm. VN-Index kết thúc tháng tại 1.682,2 điểm, tăng 11,96% so với tháng 7. Đây là mức tăng trưởng nổi bật, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư.

Trong đó, nhóm chứng khoán dẫn dắt đà tăng khi thanh khoản thị trường liên tục lập kỷ lục. Ngân hàng cũng nổi bật nhờ tín dụng tăng trưởng cao, định giá còn hấp dẫn và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Bất động sản, cảng biển, bảo hiểm, bán lẻ và thép cũng đồng loạt tăng giá.

Ngược lại, một số nhóm ngành như dệt may, khu công nghiệp và công nghệ - viễn thông lại giảm điểm trong tháng. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, với khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 35 tỷ cổ phiếu, tăng 12,4% so với tháng 7, tương đương trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu mỗi phiên.

Đáng chú ý là khối ngoại bán ròng hơn 42.000 tỷ đồng trên HoSE, cao nhất từ trước đến nay.

Chứng khoán tuần này có nhiều biến số.

Đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường, Chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index sẽ duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

"Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", chứng khoán SHS nhận định.

Đơn vị này cũng cho biết, chứng khoán tăng vượt kỳ vọng dựa trên những yếu tố tích cực như: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức cao; Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng mạnh trong quý II/2025; Kỳ vọng động lực tăng trưởng mới đến từ các Nghị quyết 57-59-66-68-NQ/TW 2025; Mức định giá của thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với các mức trung bình trong quá khứ và triển vọng tăng trưởng tương lai; Lạc quan từ triển vọng nâng hạng.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc công ty chứng khoán ngân hàng số Vikki cũng cho rằng, sau nghỉ lễ 2/9, khả năng VN-Index tiếp tục tăng là khá lớn bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm nay vẫn là thông tin tích cực hỗ trợ cho nhiều cổ phiếu tiếp tục đi lên, đặc biệt là nhóm ngân hàng và chứng khoán được đánh giá có nhiều thuận lợi.

Chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Yuanta cũng cho rằng, trong ngắn hạn nhà đầu tư vẫn lạc quan với thị trường chứng khoán. VN-Index tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng so với chứng khoán thế giới và các kênh đầu tư khác.

Một trong những động lực lớn duy trì đà tăng của chứng khoán là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9/2025, với xác suất 87,6%. Những phát biểu gần đây cho thấy Fed ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, từ đó củng cố niềm tin thị trường.

Việc giảm lãi suất của Fed luôn có tác động tích cực đến chứng khoán trong dài hạn, miễn là kinh tế Mỹ không rơi vào suy thoái. Thêm vào đó, hầu hết ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đã cắt giảm lãi suất, tạo động lực cho xu hướng tăng của chứng khoán toàn cầu, ít nhất đến khi lạm phát quay trở lại trong năm 2026.

Công ty Chứng khoán SSI cũng cho rằng, chỉ số VN-Index duy trì diễn biến tích cực dù liên tục gặp thử thách quanh vùng đỉnh cũ. Áp lực cung giá cao hiện diện trong khi vẫn thiếu sự đồng thuận từ các nhóm dẫn dắt khiến chỉ số chưa xác lập nhịp bứt phá trọn vẹn.

Do đó, công ty trên đưa ra khuyến nghị các mốc kỹ thuật quan trọng cần theo dõi: kháng cự 1.690-1.700 điểm và hỗ trợ 1.640-1.660 điểm.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại cho rằng, thị trường thời gian tới không hẳn sẽ lạc quan. Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhìn nhận thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên có thể thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm trở lại cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank cũng cho rằng, sau kỳ nghỉ lễ 2/9, khả năng VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.680 - 1.690 điểm là khá thấp. Đây là vùng kháng cự mạnh khi trong tháng 8 VN-Index đã có một số lần chạm đến nhưng phải quay đầu trở xuống bởi thanh khoản của thị trường đã giảm dù nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá.

Lực bán vẫn chực chờ nhiều hơn từ khối ngoại, khối tự doanh của các công ty chứng khoán lẫn nhà đầu tư cá nhân, nhất là trong những phiên VN-Index tiến lên vùng đỉnh 1.680 - 1.690 điểm.

Ông cũng cho rằng, trong trung và dài hạn, VN-Index có thể sẽ vượt được ngưỡng 1.700 điểm để tiến lên kỷ lục mới cao hơn, thậm chí vượt được 1.750 điểm. Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường có điều chỉnh là bình thường và đây là điều cần thiết để tạo đà tăng vững chắc hơn trong trung hạn.