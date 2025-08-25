VN-Index mất 13 điểm, một cổ phiếu bất ngờ 'nổi sóng'

(VTC News) -

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 13,36 điểm (-0,81%), xuống 1.632,11 điểm với 141 mã tăng và 190 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 656,9 triệu đơn vị, tổng giá trị 18.541,5 tỷ đồng, giảm 43% về khối lượng và 41,5% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước.

Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm thế áp đảo với 20 mã giảm, trong khi chỉ có 9 mã tăng. Cổ phiếu VIC và VHM đóng góp lớn trong việc nâng đỡ chỉ số VN-Index. Trong đó, VIC có mức tăng mạnh nhất 3,71% lên 128.700 đồng, đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index. Cùng với đó, VHM cũng tăng 0,82% lên 98.900 đồng, đóng góp 0,76 điểm cho VN- Index. Nếu không có sự hỗ trợ của cặp đôi này, cùng một vài mã khác, VN-Index đã giảm mạnh hơn.

Các mã khác cũng tăng giá trong rổ VN30 có SSI tăng 3,5% lên 37.000 đồng, VJC và GAS tăng trên dưới 1,5%; HPG và VNM tăng gần 1%; FPT tăng hơn 0,5% và PLX tăng 0,14%, cùng VRE đứng giá.

VN-Index mất 13 điểm, thị trường chìm trong sắc đỏ.

Bên chiều giảm giá, nhóm ngân hàng ghi nhận đà giảm mạnh. Trong đó, VPB giảm 6,82% xuống 33.500 đồng, có lúc đã chạm sàn 33.450 đồng. TPB giảm 4,86% xuống 20.550 đồng, SHB giảm 4,35% xuống 16.500 đồng, VIB giảm 4,24% xuống 22.600 đồng, SSB giảm 3,39% xuống 21.350 đồng; CTG, STB và HDB giảm hơn 2%; ACB và CTG giảm 1,8%; khiêm tốn hơn thì MBB và BID cũng giảm trên dưới 1,4%. Dừng phiên sáng, duy nhất BAB xanh nhẹ 0,7%, các mã còn lại đồng loạt giảm giá.

Chuyển động nhóm ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường chung, chỉ riêng các cổ phiếu ngân hàng đã lấy đi gần 17 điểm của VN-Index.

Nhóm bất động sản, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế, trong đó CII giảm kịch sàn xuống 22.700 đồng, trong khi VIC vẫn là mã tăng đứng đầu nhóm.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng trên HOSE. Trong phiên sáng, khối này tập trung bán ra tại VPB, HPG, STB, FPT, VCB.

Kết thúc phiên sáng nay, HNX-Index giảm 0,86 điểm (0,32%) về 271,62 điểm, UPCoM-Index giảm 0,27 điểm (0,25%) còn 108,99 điểm.

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến sự đảo chiều khá nhanh khi mở cửa với sắc xanh, VN-Index leo lên 1.660 điểm, sau đó bị đẩy ngược trở lại dưới tham chiếu. Sau khi được kéo trở lại nhờ sự hỗ trợ của một số mã trụ như nhóm Vingroup, HPG, VJC, VNM, GAS, SSI, lực cung lớn được tung vào nửa cuối phiên đã đẩy VN-Index thoái lui trở lại, đóng cửa giảm hơn 13 điểm.

Đáng chú ý nhất phiên giao dịch hôm nay là mã HAG (Hoàng Anh Gia Lai) khi mở cửa với mức tăng nhẹ, nhưng ngay sau đó bất ngờ nhận được lực mua rất lớn, hấp thụ toàn bộ lượng dư bán, kéo thẳng lên mức kịch trần 17.200 đồng. Có thời điểm mã này hơn 23 triệu đơn vị và còn dư mua trần tới 13,4 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa chỉ có thêm hơn 2 triệu đơn vị được khớp, trong khi lượng dư mua trần giảm đi hơn 4 triệu đơn vị, cho thấy có nhiều nhà đầu tư đã hủy lệnh mua trần.

Thông tin tích cực đối với cổ phiếu này là đăng ký mua vào lượng cổ phiếu lớn của cổ đông nội bộ. Cụ thể, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG tiếp tục đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ 28/8 đến 12/9 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,55% lên 4,92%. Trước đó, ngày 22/8, ông Nam đã mua thỏa thuận 27 triệu cổ phiếu HAG để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,55%.