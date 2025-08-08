(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch chiều nay, VN-Index tăng 8,1 điểm, tương đương 0,51%, lên 1.581,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 1,7 tỷ đơn vị, giá trị 44.159,5 tỷ đồng, tăng 24% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua. Toàn sàn HoSE có 223 mã tăng và 106 mã giảm.

Đáng chú ý, 3 cổ phiếu HPG, TPB và VPB là động lực chính và đóng góp tổng cộng hơn 7 điểm tích cực cho VN-Index.

Cụ thể, cổ phiếu HPG tăng mạnh 5,2% lên 28.500 đồng, mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, khớp lệnh cao nhất toàn thị trường với hơn 139,1 triệu đơn vị.

TPB và VPB từ mức tăng 2-3% cuối phiên sáng đã đều tăng kịch trần lên lần lượt 19.450 đồng và 28.950 đồng, khớp lệnh đều rất cao, với TPB khớp 73,6 triệu đơn vị và VPB khớp 62,5 triệu đơn vị.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Vingroup với VIC và VHM giảm 2-3%, riêng VRE đảo chiều tăng nhẹ 1,3% lên 30.500 đồng.

Chỉ số VN-Index lập đỉnh lịch sử mới.

Đối với các nhóm ngành, nhóm bất động sản nhiều mã đồng loạt tăng trần như TDC, HTN, PDR; CEO tăng 7,6%. Riêng CEO và PDR khớp lệnh gần 47 triệu đơn vị mỗi mã. Dòng tiền cũng lan tỏa sang nhiều mã khác như TDH (+6,7%), KDH (+6%), DXG (+3,9%), DIG (+3,4%), DXS (+3,3%), trong khi KBC (-2,1%), VRE (-1,6%), IDJ (-1,4%) giảm.

Nhóm năng lượng cũng là điểm sáng khi đa phần đồng thuận đi lên, nổi bật là PVD, PVE tăng trần; PVS (+9%), PVC (+7,3%), BSR (+2,7%), PLX (+3%), OIL (+3,3%), POW (+1,7%), GAS (+1,6%).

Trong khi đó trên sàn HNX hôm nay có 102 mã tăng và 73 mã giảm, HNX-Index tăng 2,2 điểm (+0,82%), lên 270,86 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 132,3 triệu đơn vị, giá trị 2.716 tỷ đồng.

UpCoM-Index cũng tăng 0,46 điểm (+0,43%), lên 107,92 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 82,3 triệu đơn vị, giá trị 1.031,6 tỷ đồng.