(VTC News) -

Kết phiên giao dịch sáng, chỉ số VN-Index tăng 21,12 điểm (1,31%) lên 1.632,72 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 2,1 điểm (0,75%) đạt 281,79 điểm, UPCoM-Index tăng 0,28 điểm (0,26%) lên 109,7 điểm.

Sàn HoSE có 183 mã giảm, 134 mã tăng và 52 đi ngang. Thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch hơn 1,25 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị 34.330 tỷ đồng; riêng HoSE đạt 31.026 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng thời điểm phiên trước.

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, với rổ VN30 có 21 mã tăng, 8 mã giảm và SAB đứng giá. Các cổ phiếu VPB, MBB, VCB, ACB, TCB ghi nhận đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, trong khi GVR và MSN gây áp lực điều chỉnh.

VN-Index lại đạt đỉnh cao chưa từng có. (Ảnh minh họa: ZNews)

Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu ngân hàng gồm MBB, ACB và VPB đều chốt phiên tại mức giá trần với thanh khoản vài chục triệu đơn vị, trong đó VPB khớp lệnh cao nhất là 60,8 triệu đơn vị, còn MBB dư mua trần lớn nhất là 20,5 triệu đơn vị. Các mã tăng tiếp theo đó đều thuộc dòng bank như SHB, HDB, TPB, SSB, LPB, TCB, VCB.

Bên cạnh đó, ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ phiếu CII vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chốt phiên, CII tăng 6,9% lên mức giá 23.350 đồng/CP với thanh khoản thuộc top 3 thị trường, đạt gần 55,2 triệu đơn vị và dư mua trần 3,4 triệu đơn vị.

Xét về nhóm ngành, bộ ba gồm bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán tiếp tục dẫn đầu thị trường.

Trong đó, ngân hàng vẫn giữ vị thế dẫn dắt, mang lại gần 23 điểm cho VN-Index. Toàn bộ cổ phiếu ngành này tăng giá, nổi bật là MBB, ACB, VAB, VPB tăng trần; SHB, HDB, KLB, NAB, OCB, BVB, TPB, MSB, SSB, LPB, TCB, VCB, VBB, EIB tăng từ 2% đến 4,6%.

Nhiều ý kiến cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hoa một phần nhờ chịu tác động của chứng khoán thế giới. Hôm nay trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số DJIA tăng 1% lên 44.922 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,3% và 0,1%. Cả hai đều xác lập mức đỉnh mới phiên thứ hai liên tiếp.

Thị trường khởi sắc sau số liệu cho thấy lạm phát tháng 7 của Mỹ tăng chậm hơn dự báo, củng cố khả năng Fed giảm lãi suất. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này chỉ tăng 0,2% so với tháng trước đó và 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này giúp nhà đầu tư thở phào vì thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump chưa khiến giá tăng tốc đáng kể.