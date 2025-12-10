VN-Index giảm 28 điểm sau chuỗi ngày tăng liên tiếp

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm 28,19 điểm, về ngưỡng 1.718 điểm, trong khi đó trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,66 điểm về mức 256 điểm. Trên sàn Upcom, chỉ số Upcom-Index giảm 0,57 điểm về mức 119 điểm.

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp và đóng vai trò trụ cột, nâng đỡ thị trường, đến hôm nay, cổ phiếu VIC giảm 11.200 đồng/cp xuống 148.800 đồng/cp. Tuy nhiên, VIC không phải là nguyên nhân duy nhất khiến thị trường giảm vì hàng loạt cổ phiếu ngành bán lẻ cũng “nhuộm đỏ” bảng giao dịch.

Nếu hôm trước, SAB của Sabeco tăng trần thì hôm nay ông lớn ngành bia cũng giảm sâu. Chốt phiên, SAB giảm 1.800 đồng/cp, tương đương 3,38% xuống 51.500 đồng/cp. SAB là blue-chips đứng thứ ba về đà giảm, sau VIC và VHM.

VN-Index hôm nay bốc hơi 28 điểm.

Một số blue-chips giảm sâu có thể kể đến như FPT (giảm 1,34%), MWG (giảm 1,19%), PLX (giảm 1,14), VJC (giảm 1,78%). Có thể thấy đa số các mã này đều thuộc ngành bán lẻ.

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng lại “gồng gánh” thị trường. HDB tăng 2,06%, MBB tăng 1,82%, CGT tăng 0,8%, VCB tăng 0,34%…Cổ phiếu ngân hàng dù nỗ lực nhưng không giúp được nhiều cho VN-Index.

Bên cạnh sự suy giảm của điểm số, thanh khoản tiếp tục là nốt trầm của thị trường chứng khoán 10/12. Toàn sàn chỉ có 647 triệu cổ phiếu, tương đương 19.904 tỷ đồng được chuyển nhượng thành công. Trước đây, ở thời điểm sôi động, mỗi phiên có hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ USD được giao dịch.

Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường để quan sát. Hiện tại, một trong những thông tin quan trọng nhất, tác động mạnh đến thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là lãi suất. Từ đầu tháng đến nay, giới đầu tư đã quen với thông tin ngày càng thêm nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất kịch trần ở kỳ hạn ngắn.

Lãi suất tăng luôn là “tin xấu” tự nhiên đối với thị trường chứng khoán. Không phải lúc nào cũng sập, nhưng đa số nhóm ngành sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Đáng kể nhất chính là việc dòng tiền rút khỏi cổ phiếu để chạy sang gửi tiết kiệm.