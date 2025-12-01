VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

(VTC News) -

Tuy nhiên, thanh khoản chưa quay trở lại, khối lượng giao dịch chỉ 633,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 21.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh lực cầu vẫn tham gia thận trọng và thị trường phân hóa mạnh, nhiều mã lớn, điển hình là họ Vingroup và Gelex, tiếp tục là điểm tựa giúp VN-Index tăng vọt, vượt mốc tâm lý 1.700 điểm.

Cụ thể, chỉ số Vn-Index đi lên bởi một số cổ phiếu trụ như: VIC (+3,65%), VPL (+6,95%), VHM (+1,41%), GEE (+6,95%), GAS (+3,15%)...

Ấn tượng hơn, PLP tiếp tục có phiên tăng mạnh quanh mức giá trần; TTF, TMT cũng có thời điểm khoe sắc tím; hay HID tăng 2,96%...

Trong khi đó, trên sàn HNX, chốt phiên, chỉ số HNX - Index lại giảm 2 điểm về ngưỡng 257 điểm. Upcom - Index tăng nhẹ 0,16 điểm lên 119,14 điểm.

VN-Index lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm.

Dự đoán về diễn biến của thị trường tuần này, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cho rằng, theo thống kê dữ liệu trên thị trường, tháng 12 vẫn là tháng mà khối lượng giao dịch suy giảm. Với một năm “uptrend” rõ nét như năm nay thì ngoài các tháng tăng mạnh trước đó và các đợt điều chỉnh đan xen thì việc phục hồi trở lại về khu vực đỉnh cũ từ ngưỡng 1.700 - 1.750 điểm hoặc cao hơn sẽ là xu hướng của VN-Index trong tháng 12.

Sự thận trọng và e dè trong giao dịch đang phản ánh trạng thái chờ đợi pha bứt tốc tiếp theo của thị trường chung. Tất nhiên vẫn có những lý do khác có thể kể đến, từ việc các nhà đầu tư đang nắm giữ một danh mục đang “đỏ” - chưa “xanh”, động thái nắm giữ các cổ phiếu quen thuộc “đang điều chỉnh”, cổ phiếu ăn khách trước đó, trong khi dòng tiền lại đang phân hóa vào một số các cổ phiếu đặc biệt khác.

Có lẽ thị trường đang thiếu các thông tin hỗ trợ đủ mạnh hoặc chí ít cần thêm thời gian trước khi vào đợt hồi phục tăng điểm rõ nét hơn, đặc biệt là cần thanh khoản tăng mạnh hơn trong giai đoạn này.

Còn theo chuyên gia của Công ty TNHH Chứng khoán ACB, VN-Index nhiều khả năng duy trì quán tính tăng và tiến gần vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm - mốc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, do thanh khoản chưa bứt phá, khả năng chinh phục ngưỡng 1.700 điểm trong ngắn hạn vẫn chưa cao.

Trong khi đó, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự báo xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ quanh 1.645 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên, kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.700 điểm.

VN-Index đã phục hồi tốt dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu, trong khi đa phần vẫn chịu áp lực điều chỉnh tích lũy kéo dài. Nhiều mã, nhóm đã tạo đỉnh từ tháng 9,10/2025 đến nay đã về vùng giá tương đối hợp lý, lực cầu giá thấp gia tăng, áp lực cung giảm, hình thành vùng đáy ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên thị trường vẫn ít cơ hội đầu tư chất lượng và cần đánh giá thận trọng khi xem xét giải ngân.