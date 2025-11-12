VN-Index tăng mạnh gần 40 điểm, vượt mốc 1.600

(VTC News) -

Cụ thể, VN-Index tăng 38,25 điểm (2,4%) lên 1.631,86 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”, chứng khoán và thép. HNX-Index tăng 3,71 điểm (1,42%) đạt 264,79 điểm; Upcom tăng 1,18 điểm, lên 119,03 điểm.

Đây là phiên hồi phục tích cực nhất trong gần 3 tuần, với dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ trên toàn thị trường, lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành chủ lực.

Thanh khoản tăng đáng kể so với trung bình 10 phiên gần đây, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn và lực cầu bắt đáy chuyển sang chủ động mua lên.

Tâm điểm thị trường là nhóm cổ phiếu “họ Vin”, đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục. VRE tăng 2,9% lên 31.950 đồng/cp, VIC và VHM lần lượt tăng 2,2% và 1,8%, đóng góp tổng cộng hơn 6 điểm cho VN-Index.

Ngoài Vingroup, nhiều cổ phiếu khác cũng đồng loạt đi lên như CII và NVL trần; CEO, KHG, PDR... tăng hơn 4%.

VN-Index tăng mạnh, thị trường ngập sắc xanh. (Ảnh minh họa).

Cùng chiều tăng, các mã FPT (+2,2%), VNM (+1,7%), SSB (+1,5%), MSN (+1,3%) và SSI (+1%) cũng hỗ trợ tích cực cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, BCM là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 giảm hơn 1%, ngoài ra VJC, STB, SHB, CTG, TPB và BID cũng chịu áp lực điều chỉnh nhẹ.

Nhóm chứng khoán phân hóa, toàn ngành tăng 1,42%, nhiều cổ phiếu lên mạnh như VIX (+4,52%), VND (+2,58%), SHS (+2,25%)... Ngược lại, VCI và TCX giảm nhẹ.

Sắc xanh lan tỏa ở nhóm bất động sản với HTN tăng 3,8% lên 9.070 đồng/cp, HDC (+3%), NVL (+2,5%), CEO (+2,4%), KDH (+2,3%), LDG (+2,2%), AGG (+1,9%), QCG (+1,5%) và HQC (+1,5%). Nhóm thép cũng khởi sắc với KVC tăng 6,7%, PAS (+3,1%), NKG (+3%), VGS (+1,4%), TVN (+1,3%), HSG (+1,2%) và HPG (+0,9%).

Khối ngoại tập trung bán nhóm tài chính: VCI (198 tỷ đồng), HDB (171 tỷ đồng), VIX (151 tỷ đồng), STB (135 tỷ đồng), TCX (96 tỷ đồng). Ngược lại, nhiều bluechip được gom mạnh như VIC (258 tỷ đồng), HPG (115 tỷ đồng), FPT (115 tỷ đồng), MSN (89 tỷ đồng), VNM (83 tỷ đồng). Tổng hợp cả phiên, nhóm này vẫn bán ra 386 tỷ đồng.

Trước đó, chốt phiên sáng nay, VN-Index đạt 1.607,41 điểm, tăng 13,8 điểm (+0,87%). Thanh khoản đạt 275 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 8.100 tỷ đồng.

Toàn bộ 11 nhóm ngành đều đi lên, mạnh nhất là công nghệ (+3,13%) nhờ diễn biến tích cực của GEE trần, FPT (+2,19%). Nhóm bất động sản hồi phục mạnh, toàn ngành tăng 1,6%; các cổ phiếu nổi bật có nhóm Vingroup: VIC (+2,24%), VHM (+1,78%), VRE (+2,9%); nhóm midcap như CEO, NVL, KDH... tăng trên 2%.

Chứng khoán và ngân hàng duy trì đà hồi phục nhẹ, lần lượt tăng 0,22% và 0,35%.

Tiêu dùng - bán lẻ tiếp tục là điểm sáng nhờ diễn biến của MCH (+3,4%), MSN (+1,28%), VNM (+1,7%)...

Một số nhóm ngành đáng chú ý khác: công nghiệp (+1,24%), vật liệu cơ bản (+0,87%), năng lượng (+0,73%), hạ tầng (+0,19%).

Khối ngoại mua mạnh VIC, VNM, MSN, ngược lại bán ra nhóm tài chính gồm HDB, VIX, STB, MBB...Tổng thể, nhóm này bán ròng 524 tỷ đồng.