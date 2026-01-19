Con trai bầu Thuỵ được đề cử vào HĐQT Công ty chứng khoán LPBank

(VTC News) -

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của hai nữ lãnh đạo.

Cụ thể, trong đơn từ nhiệm gửi ngày 16/1, cả bà Dư Thị Hải Yến và Phạm Thu Hằng đều nêu lý do cá nhân.

Được biết, cả hai nữ lãnh đạo trên được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị LPBS tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2024.

Ngay sau đó, LPBS đã lấy ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị gồm bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến theo đơn từ nhiệm. Đồng thời, cổ đông bầu bổ sung thêm 3 thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên gồm ông Nguyễn Xuân Thái, ông Phan Thành Sơn và ông Phạm Quang Hưng.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), trình độ cử nhân, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế một trường đại học ở nước ngoài, thời gian 2022-2026. Theo sơ yếu lý lịch, ông Thái còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng từ tháng 7/2025 đến nay.

Hai ứng viên còn lại gồm ông Phan Thành Sơn là Trưởng bộ phận Quản lý đầu tư tại Thaiholdings và ông Phạm Quang Hưng - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Ông Nguyễn Đức Thụy vừa từ nhiệm Chủ tịch LPBank. (Ảnh: LPB).

Mới đây, ông Nguyễn Đức Thụy vừa từ nhiệm Chủ tịch LPBank vừa từ nhiệm Chủ tịch LPBank, làm quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ông Thụy hiện là Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Doanh nhân thường được gọi với cái tên "bầu Thụy", sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Colorado State University (CSU, bang Colorado, Mỹ).

Ông từng là Chủ tịch tại các đơn vị như Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk. Từ tháng 4/2021, ông bắt đầu gia nhập ngành ngân hàng trên cương vị Phó chủ tịch LPBank.

Tính đến cuối quý III/2025, LPBank là cổ đông lớn nắm 5,5% vốn Chứng khoán LPBank.

LPBank tiền thân là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này lãi trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và gấp đôi sau 4 năm. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.