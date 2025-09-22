vivo V60 5G: 'Chuyên gia chân dung' pin bền bỉ và những đánh đổi có chủ đích

(VTC News) -

Trong một thị trường smartphone cận cao cấp ngày càng bão hòa, vivo V60 5G đã chọn lối đi riêng, không chạy theo cuộc đua cấu hình mà tập trung vào hai yếu tố trải nghiệm cốt lõi: Hệ thống camera chân dung hợp tác cùng ZEISS và thời lượng pin gần như vô địch trong phân khúc.

Thiết kế cao cấp và công nghệ pin "đáng từng đồng"

Ngay từ khi cầm trên tay, vivo V60 5G đã mang lại một cảm giác cao cấp và tinh tế, vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Máy sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, kết hợp với mặt lưng kính nhám mờ chống bám vân tay và màn hình cong nhẹ ở cả bốn cạnh. Những chi tiết này thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt tiền hơn. Bên cạnh đó, các cạnh cũng được vát đường cong mềm mại, tạo cảm giác thoải mái khi trên tay.

vivo V60 5G có thiết kế "unisex", phù hợp với cả người dùng nam và nữ.

Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất nằm ở bên trong. vivo đã thành công trong việc tích hợp viên pin dung lượng tới 6.500mAh vào thân máy thanh thoát như vậy. Đây là một bước tiến về mặt kỹ thuật, được hiện thực hóa nhờ công nghệ pin BlueVolt (Anode Silicon-Carbon) thế hệ mới, cho phép các cell pin có mật độ năng lượng cao hơn đáng kể. Kết quả, chiếc điện thoại giải quyết được nỗi lo lớn nhất của người dùng hiện đại: hết pin, trong khi vẫn giữ được "thân hình" thanh thoát.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, V60 5G dễ dàng đáp ứng từ một ngày rưỡi đến hai ngày sử dụng với các tác vụ thông thường. Ngay cả với cường độ sử dụng cao, máy vẫn tự tin trụ được trọn vẹn một ngày dài với thời gian sáng màn hình có thể lên tới 10 - 12 giờ. Sự tự do khỏi nỗi lo sạc pin này, kết hợp với sạc nhanh 90 W đi kèm và các tính năng thông minh như sạc nhánh khi chơi game, đã đưa trải nghiệm năng lượng của V60 5G lên một tầm cao mới. Thêm vào đó, việc trang bị chuẩn kháng nước, bụi cao nhất IP68/IP69 càng củng cố thêm giá trị của một thiết bị được chế tạo để bền bỉ.

Màn hình lớn, cho chất lượng hiển thị rực rỡ để trải nghiệm nội dung đa phương tiện, đi cùng tần số quét cao dành cho các tựa game để giải trí.

Camera ZEISS: Khi nhiếp ảnh chân dung là ưu tiên tuyệt đối

Nếu thời lượng pin là nền tảng, thì hệ thống camera chính là "linh hồn" của vivo V60 5G và có thể là yếu tố hút khách nhất của model này. Mối hợp tác với ZEISS không chỉ mang đến một logo trên ống kính, mà là sự đầu tư nghiêm túc vào cả phần cứng lẫn phần mềm.

Phần cứng của máy gây ấn tượng mạnh với camera chính 50 MP (cảm biến Sony IMX766) và đặc biệt là camera tele 50 MP (cảm biến Sony IMX882) hỗ trợ zoom quang 3x. Cả hai đều được trang bị chống rung quang học OIS, một cấu hình phần cứng mạnh mẽ cho phép chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn và zoom xa mà không bị vỡ nét.

vivo nổi lên như một trong những hãng smartphone đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm camera hiện nay, dù ở phân khúc cận cao cấp hay cao cấp.

Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự nằm ở trải nghiệm chụp ảnh chân dung. V60 5G cung cấp một bộ công cụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp với 5 tiêu cự chân dung kinh điển (23mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm), cho phép người dùng tự do sáng tạo như khi sử dụng một máy ảnh chuyên nghiệp.

Điểm nhấn độc đáo nhất là các hiệu ứng xóa phông (bokeh) mô phỏng lại đặc tính quang học của những ống kính ZEISS huyền thoại như Biotar hay Planar. Các hiệu ứng này tạo ra vùng mờ hậu cảnh có chiều sâu và kết cấu nghệ thuật, mang lại một chất ảnh "điện ảnh" mà các thuật toán xóa phông thông thường khó có thể tái tạo.

Trong thời buổi AI trở nên không thể thiếu trên smartphone, vivo đã tận dụng tốt những gì mình có khi mang đến rất nhiều tùy chỉnh trí tuệ nhân tạo để người dùng thỏa sức sáng tạo với V60 5G. Từ bộ lọc màu 4 mùa đến khả năng làm đẹp thông minh, tăng cường chất lượng hình ảnh, xóa vật thể dư thừa mượt mà... đều có đủ, giúp người dùng có được bức ảnh như ý mà không cần tới kỹ năng chỉnh sửa cao cấp hay các bộ công cụ cài thêm.

Ảnh chụp ở chế độ chân dung là thế mạnh của vivo V60 5G, với 5 tiêu cự khác nhau, chuyên biệt cho từng tình huống.

Khả năng tái tạo màu da người cũng là một điểm cộng lớn, với tông màu tự nhiên, tươi tắn mà không bị xử lý làm mịn quá đà. Camera selfie 50 MP với tính năng lấy nét tự động (AF) cũng đảm bảo các bức ảnh chân dung luôn sắc nét.

Dù vậy, để dồn toàn lực cho camera chính và tele, vivo đã phải chấp nhận một sự hy sinh lớn: Camera góc siêu rộng chỉ có độ phân giải 8 MP. Đây là điểm yếu rõ ràng nhất của hệ thống, cho chất lượng ảnh chỉ ở mức đủ dùng, có phần "lép vế" so với các ống kính còn lại trên máy.

Hiệu năng và những đánh đổi cần cân nhắc

vivo V60 5G được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, một vi xử lý tầm trung mạnh mẽ, đủ sức xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày và các tựa game phổ biến ở mức cài đặt phù hợp. Máy cũng quản lý nhiệt độ rất tốt, chỉ ấm nhẹ khi chơi game trong thời gian dài.

Bộ sạc nhanh 90W đi kèm giúp người dùng yên tâm về khả năng kết nối không ngừng nghỉ của máy.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nhất nằm ở việc máy chỉ sử dụng chuẩn bộ nhớ trong UFS 2.2, trong khi các đối thủ cùng tầm giá đã chuyển sang UFS 3.1. Đây là một sự đánh đổi có tính toán của vivo, nhằm tiết kiệm chi phí để đầu tư vào hệ thống camera và pin. Đối với người dùng thông thường, sự khác biệt về tốc độ tải ứng dụng hàng ngày là không quá rõ rệt, do vậy cũng không nhất thiết phải quan tâm đến chênh lệch này.

Bù lại, vivo mang đến một "cam kết vàng" về phần mềm với 4 năm cập nhật hệ điều hành lớn và 6 năm cập nhật bản vá bảo mật, một chính sách hỗ trợ dài hạn vượt trội so với nhiều đối thủ, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài cho thiết bị.