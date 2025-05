Điện thoại vivo V50 Lite: ‘Quái vật’ pin trong dáng vẻ thời trang

Không chỉ có dung lượng lớn và sạc nhanh, pin của vivo V50 Lite 5G còn được chú trọng về độ bền. Vivo giới thiệu công nghệ "5-Year Battery Health" (Sức khỏe pin 5 năm), theo đó pin được thiết kế để có thể duy trì trên 80% dung lượng ban đầu ngay cả sau 5 năm sử dụng. Đây là một cam kết đáng giá, cho thấy sự đầu tư vào chất lượng và tuổi thọ của linh kiện. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sạc, hệ thống sạc thông minh của vivo được trang bị các biện pháp bảo vệ chống quá nhiệt và sạc quá mức. Công nghệ sạc nhanh 90W FlashCharge còn đi kèm với 24 lớp bảo vệ an toàn (24-Dimension Security Protection), liên tục giám sát điện áp, dòng điện và nhiệt độ để mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.