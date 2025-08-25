vivo V60 5G: Nâng cấp camera chính ZEISS, thiết kế độc đáo, tính năng vượt trội

(VTC News) -

Nếu V40 được người dùng yêu thích nhờ thiết kế thời thượng và trải nghiệm hình ảnh ấn tượng, thì vivo V60 5G mang đến những nâng cấp vượt trội cả về công nghệ lẫn trải nghiệm người dùng. Sản phẩm sở hữu hệ thống camera chính ZEISS, cấu trúc camera tiềm vọng, siêu pin 6.5000mAh cho thời lượng bền bỉ, hiệu năng mạnh mẽ từ chip Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4, cùng thiết kế đột phá với gam màu độc đáo dẫn đầu xu hướng.

Thiết kế độc đáo, mỏng nhẹ trong lòng bàn tay

Đối với V60, vivo thể hiện rõ hai triết lý thiết kế: Nâng cấp trải nghiệm cầm nắm của người dùng và làm nổi bật cá tính với màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Hai phiên bản màu Midnight Berry và Mist Gray được thể hiện đầy tinh tế trên từng đường cong, mang lại trải nghiệm liền mạch và đầy cuốn hút.

Với màn hình bo cong bốn cạnh, vivo V60 mang lại không chỉ là một yếu tố thẩm mỹ, mà còn là một giải pháp công thái học. Độ cong tỷ lệ vàng 41° kết hợp với khung giữa được thiết kế khí động học mượt mà, tự nhiên theo thói quen cầm nắm của mọi người dùng. Ngoài ra, vivo đã tự nghiên cứu và phát triển thuật toán chống chạm nhầm, giải quyết triệt để những lỗi cảm ứng khi sử dụng màn hình cong.

Siêu pin BlueVolt 6500mAh được tích hợp vào thân máy siêu mỏng nhẹ của vivo V60 5G. Người dùng giờ đây có thể tận hưởng thời lượng pin bền bỉ cả ngày dài cùng Siêu Pin BlueVolt 6500mAh với công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3 trong một thiết kế vô cùng tinh gọn. Trong khi đó, cụm camera sau cũng được tối ưu theo thiết kế cụm camera tối giản, chiếm chưa đến 9% diện tích mặt lưng, loại bỏ hoàn toàn sự phức tạp và vướng víu.

vivo và ZEISS: Nâng tầm nhiếp ảnh chân dung chuyên nghiệp

vivo V60 5G là minh chứng cho sự nâng cấp và kế thừa của mối quan hệ giữa vivo và ZEISS, khi mọi thành phần quang học và thuật toán xử lý hình ảnh đều được tối ưu và nâng cấp. Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên vivo V60 chính là camera tele. Máy được trang bị camera siêu tele ZEISS 50MP đi cùng cảm biến Sony IMX882 cao cấp trên X200 series và vượt trội trong phân khúc. Cấu trúc camera tiềm vọng giúp V60 có khả năng zoom xa ấn tượng mà không làm máy bị dày lên.

Với phần cứng ấn tượng, vivo V60 chính là một “vũ khí” đu idol lý tưởng cho các buổi hòa nhạc và sự kiện âm nhạc khi được trang bị tính năng chân dung sân khấu tele ZEISS 10x. Dù là trong một sân vận động đông đúc, cách xa sân khấu, người dùng vẫn có thể chụp được những bức chân dung idol rõ nét, bắt trọn khoảnh khắc tỏa sáng của thần tượng như đang đứng ở hàng ghế đầu tiên.

Chân dung đa tiêu cự đậm chất điện ảnh ZEISS

Kế thừa tinh hoa từ máy ảnh chuyên nghiệp, vivo V60 đã biến chiếc điện thoại thành một bộ ống kính đa dụng, đồng hành cùng người dùng trong mọi hoàn cảnh với tính năng chân dung đa tiêu cự ZEISS.

Chân dung 85mm được mệnh danh là "tiêu cự vàng", khoảng cách lý tưởng để chụp chân dung mà không làm biến dạng khuôn mặt chủ thể. Trên vivo V60, tiêu cự này được kết hợp với phong cách Bokeh ZEISS Sonnar. Hiệu ứng này giúp làm mờ hậu cảnh một cách vô cùng mềm mại và nghệ thuật, tạo nên sự tách bạch rõ ràng, giúp chủ thể nổi bật một cách đầy cảm xúc.

Còn khi muốn đặc tả những biểu cảm tinh tế, V60 mang đến tiêu cự 100mm cùng hiệu ứng bokeh "mơ màng" kinh điển của ống kính ZEISS Planar. Nó cho phép người dùng bắt trọn những biểu cảm cận cảnh đầy gần gũi và sắc nét của nhân vật mà không cần phải tiến lại quá gần.

vivo hợp tác cùng Thế Giới Di Động, mở chương trình đặt trước hấp dẫn

Được trang bị những tính năng đặc trưng và nâng cấp đáng kể, vivo V60 sở hữu màn hình xuất sắc và một hệ thống camera được đầu tư bài bản, đặc biệt là camera siêu tele ZEISS 50MP mạnh mẽ dẫn đầu phân khúc. Đây rõ ràng là một chiếc smartphone sẵn sàng để chinh phục những người dùng khó tính nhất.

vivo hợp tác cùng Thế Giới Di Động ra mắt chương trình đặt trước vivo V60 5G với nhiều ưu đãi hấp dẫn, bắt đầu từ 20/08 – 26/08. Khi tham gia đặt trước, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng trị giá 6.000.000đ, bao gồm tai nghe SHOKZ OpenMove thời thượng. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt: bảo hành 24 tháng và bảo hiểm màn hình 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, cùng trợ giá đến 3 triệu đồng khi lên đời máy mới.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://www.vivo.com/vn/activity/v60-launch Bạn có thể đặt trước vivo V60 5G - Đặc quyền tại Thế Giới Di Động ngay tại đây.