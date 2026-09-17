Vinhomes: Chinh phục những vùng đất khó, kiến tạo siêu đô thị tầm vóc toàn cầu

(VTC News) -

Giải bài toán khó trong phát triển đô thị

Theo nhật báo Philippines Manila Times, dấu ấn của Vinhomes ngay từ những dự án đầu tiên nằm ở cách tổ chức đô thị từ khâu quy hoạch. Trường học, bệnh viện, công viên, giao thông và các dịch vụ thương mại được tính toán đồng bộ thay vì bổ sung về sau.

Trong hành trình phát triển của Vinhomes, truyền thông quốc tế đặc biệt ấn tượng với Vinhomes Royal City và Vinhomes Times City, được phát triển trên những khu đất công nghiệp cũ, hay khi Vinhomes Riverside hình thành ở khu vực từng được xem là rìa ngoài của thành phố.

Từ những vị trí tưởng như ít lợi thế, các dự án được Vinhomes quy hoạch thành những không gian sống tích hợp, góp phần mở rộng cấu trúc đô thị.

Các khu đô thị Vinhomes sở hữu không gian sống xanh - sinh thái.

Theo Manila Times, cách tiếp cận này diễn ra trong bối cảnh vai trò của đô thị ngày càng lớn đối với nền kinh tế. Năm 2025, Việt Nam thu hút hơn 38 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký, trong đó bất động sản là lĩnh vực đứng thứ hai, chỉ sau sản xuất.

Theo nghiên cứu của McKinsey Global Institute, khoảng một nửa trong số 600 thành phố có quy mô GDP lớn nhất thế giới hiện nằm ở châu Á. Tại phần lớn các quốc gia châu Á, đô thị đóng góp hơn 80% tổng sản lượng quốc gia.

Từ góc nhìn đó, Manila Times đánh giá cao cách Vinhomes giải các bài toán khó trong phát triển đô thị.

Các khu đô thị của Vinhomes được kết nối với hệ sinh thái toàn diện của Vingroup, gồm giáo dục với Vinschool và VinUni, y tế với Vinmec, bán lẻ với Vincom Retail, du lịch nghỉ dưỡng với Vinpearl và VinWonders, giao thông xanh với VinFast, V-Green và Green SM, cùng năng lượng tái tạo và hạ tầng vùng đang được mở rộng qua VinEnergo và VinSpeed.

“Một đô thị được phát triển theo cách này có thể vận hành như một nền kinh tế thu nhỏ, nơi mỗi cư dân mới đồng thời tạo thêm nhu cầu về việc làm, dịch vụ và đầu tư”, Manila Times nhận xét.

Tiên phong với các siêu đô thị ESG++

Manila Times cho rằng một trong những thước đo mới của phát triển đô thị nằm ở những tác động mà một dự án lựa chọn không tạo ra đối với môi trường. Vinhomes gọi cách tiếp cận của mình là “ESG++” - mở rộng từ việc hạn chế tác động đến môi trường sang chủ động phục hồi hệ sinh thái.

Hai mươi năm sau khi bắt đầu từ những nền đất khó ở ngoại vi Hà Nội, hành trình của Vinhomes vươn tới một mục tiêu thách thức hơn: những siêu đô thị được xây dựng với tốc độ nhanh nhưng vẫn đủ bền vững để trường tồn, cho cả những người đang sống tại đó và vùng đất mà đô thị ấy hiện diện.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là ứng viên chính thức đầu tiên trên thế giới tham gia sáng kiến “7 kỳ quan đô thị tương lai” của New7Wonders.

Tại Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise được phát triển bên cạnh một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn quan trọng của Việt Nam, với tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ hệ sinh thái này. Còn ở Quảng Ninh, Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm cạnh vịnh di sản thế giới UNESCO, được quy hoạch với mục tiêu tôn vinh cảnh quan tự nhiên.

“Cách làm của Vinhomes đã nhận được sự quan tâm vượt ra ngoài Việt Nam. Vinhomes Green Paradise trở thành ứng viên chính thức đầu tiên trên thế giới tham gia sáng kiến ‘7 kỳ quan đô thị tương lai’ của New7Wonders”, Manila Times nhấn mạnh.

Ông Jean-Paul de la Fuente - Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch - nhận định rằng, rất ít nhà phát triển trên thế giới có đủ năng lực thực hiện một dự án với quy mô và tốc độ như vậy mà vẫn kiểm soát được tác động đi kèm.

“Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cốt lõi của chương trình, Vinhomes Green Paradise còn đại diện cho sứ mệnh cao cả của một tập đoàn hàng đầu châu Á và trên thế giới, đã và đang tích cực tham gia vào ứng dụng ESG++ trong nhiều hoạt động”, ông chia sẻ.

Trong phần lớn thời kỳ hiện đại, các đô thị Việt Nam chủ yếu tiếp nhận những chuẩn mực đã được thử nghiệm ở nơi khác. Theo Manila Times, tư duy kiến tạo của Vinhomes đang góp phần mở ra một cách tiếp cận khác, trong đó đô thị Việt Nam có thể chủ động tạo lập những chuẩn mực mới.

Thiết lập chuẩn mực mới của bất động sản cao cấp: Nơi ở trở thành di sản nhiều thế hệ

Còn theo báo kinh doanh - tài chính uy tín của Anh IBTimes, giới tinh hoa toàn cầu đang quan tâm đến những bất động sản có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ cùng chung sống, đồng thời duy trì giá trị tài sản trong nhiều thập niên. Việt Nam đang đưa ra câu trả lời của riêng mình cho bài toán này với mô hình đô thị tích hợp.

“Vinhomes tiên phong với mô hình đô thị tích hợp, nơi y tế, giáo dục, thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giao thông, cơ hội đầu tư và các hoạt động kinh doanh được quy hoạch trong cùng một tổng thể”, tờ này nêu bật.

Điển hình, tại Vinhomes Green Paradise, cách tiếp cận này được thể hiện rõ qua Vin New Horizon, đô thị hưu trí và dưỡng lão dành cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo IBTimes, thay vì đưa người cao tuổi vào những khu an dưỡng tách biệt, Vin New Horizon đưa cuộc sống của họ vào chung một không gian đô thị, với y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, an ninh, hoạch định tài chính và kết nối cộng đồng được tổ chức đồng bộ. Nhờ đó, người cao tuổi có thể tiếp tục gắn bó với đời sống gia đình và cộng đồng, đồng thời được chăm sóc toàn diện.

Mô hình đô thị hưu trí và dưỡng lão Vin New Horizon nâng cao chất lượng sống toàn diện cho cư dân Vinhomes.

IBTimes cho rằng, với nhiều gia đình có điều kiện, những cam kết về phát triển bền vững ngày càng trở thành một phần quan trọng trong bài toán đầu tư bất động sản dài hạn. Những cộng đồng chủ động phục hồi hệ sinh thái, giảm phát thải và tăng khả năng thích ứng được kỳ vọng sẽ có sức bền tốt hơn trong dài hạn.

Theo IBTimes, bằng việc phục hồi cảnh quan tự nhiên và xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, Vinhomes không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng sống hiện tại mà còn duy trì giá trị lâu dài của bất động sản xanh cho các công dân tương lai, gìn giữ cả sự thịnh vượng của con người lẫn di sản gia đình qua nhiều thế hệ.