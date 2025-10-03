VinFast hỗ trợ xe bị ngập nước sau bão Bualoi

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều xe VinFast tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập nước, dẫn đến hư hỏng phải gọi cứu hộ. VinFast đã thông báo chính sách hỗ trợ các chủ xe VinFast tại 4 tỉnh thành này.

Theo đó, tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, VinFast hỗ trợ khách hàng tiền miễn thường bảo hiểm. Theo đó các xe bị hư hỏng cần làm bảo hiểm, phần tiền miễn thường 500.000 đồng/khách hàng sẽ được VinFast chi trả.

Thời gian áp dụng đến hết 20/10/2025 và đối tượng áp dụng là khách hàng xe xăng và xe điện được kéo cứu hộ về xưởng dịch vụ (XDV) đến ngày 5/10.

VinFast kiểm tra miễn phí xe cho khách hàng xe điện do xe đã bị ngập nước, di chuyển nhiều trong điều kiện nước cao. Thời gian áp dụng đến hết ngày 20/10 với đối tượng áp dụng là khách hàng xe điện.

Một xe điện bị ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi. (Ảnh: VOV Giao thông)

Tại khu vực Hà Nội, VinFast sẽ kéo cứu hộ xe cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa bão về XDV không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng, và không thu thêm chi phí chênh lệch của khách hàng theo chính sách đã ban hành.

Thời gian áp dụng từ ngày 30/9 đến hết ngày 5/10/2025.

Trong trường hợp cứu hộ của VinFast/XDV không đáp ứng được, hãng cho biết chủ xe có thể chủ động liên hệ các nhà cung cấp cứu hộ bên ngoài để đưa xe về XDV VinFast. VinFast cho biết sẽ hỗ trợ thanh toán chi phí này cho khách hàng sau khi hồ sơ được phản hồi.

Quy trình và hồ sơ bao gồm: Thanh toán trước chi phí cứu hộ cho nhà cung cấp, lấy hóa đơn/ phiếu thu; Biên bản giao nhận xe giữa khách hàng và nhà cung cấp cứu hộ; Hình ảnh xe nằm trên xe cứu hộ tại XDV VinFast (có thông tin vị trí, thời gian).

Thời gian áp dụng đến hết 2/10/2025.