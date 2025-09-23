VinFast đại thắng tại Giải thưởng Effie Awards châu Á – Thái Bình Dương 2025

(VTC News) -

VinFast vừa giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ Giải thưởng Effie Awards châu Á – Thái Bình Dương (APAC Effie Awards), trở thành thương hiệu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử quảng cáo chinh phục Giải Vàng APAC Effie Awards.

Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của VinFast trên trường quốc tế, đồng thời tôn vinh những giá trị vượt trội mà thương hiệu mang đến cho khách hàng, góp phần định hình tương lai giao thông bền vững trong khu vực.

VinFast giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ Giải thưởng APAC Effie Awards.

Vượt qua hàng loạt thương hiệu lớn đến từ các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore và Ấn Độ, VinFast khẳng định tầm ảnh hưởng với 6 giải thưởng danh giá tại APAC Effie Awards, giải thưởng được mệnh danh là chuẩn mực vàng đo lường hiệu quả truyền thông - tiếp thị giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

VinFast là thương hiệu Việt Nam duy nhất đạt 2 giải thưởng quan trọng nhất của năm, bao gồm giải Nhì hạng mục Thương hiệu của năm (Brand of the Year 2025) và giải Ba Nhà tiếp thị của năm (Marketer of the Year 2025). Đây là sự công nhận to lớn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast trong việc sáng tạo, xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với giải Vàng ở hạng mục Thương hiệu Ô tô có chiến dịch truyền thông, ý tưởng sáng tạo tác động lên chỉ số kinh doanh (Automotive), VinFast được đánh giá đã làm nên lịch sử với mẫu xe VF 3. Chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm tại thị trường Việt Nam, VinFast ghi nhận 27.649 đơn đăng ký mua xe và đánh dấu kỷ lục chưa từng có trên thị trường nội địa. Hội đồng giải thưởng mô tả đây là “66 giờ biến kỳ vọng thành lịch sử”.

Với giải Vàng ở hạng mục Chiến dịch Tiếp thị Khách hàng và Thương mại điện tử (Shopper and eCommerce marketing), thành công lịch sử của VF 3 cũng đến từ sự tiên phong trong phương thức bán hàng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử và chốt đơn thông qua những phiên livestream do người có ảnh hưởng với cộng đồng (KOLs) phối hợp thực hiện.

Với giải thưởng Thương hiệu thể hiện sự sáng tạo, đột phá dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Brands), VinFast được đánh giá đã thành công tạo ra sản phẩm và câu chuyện thương hiệu mang tính bứt phá, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn khu vực.

Với giải thưởng Chiến dịch Tiếp thị đột phá (Marketing Disruptor), chiến dịch ra mắt VF 3 phá vỡ những chuẩn mực thông thường, sử dụng các phương thức tiếp thị sáng tạo và không theo lối mòn, từ đó thu hút sự chú ý chưa từng có từ công chúng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi VinFast được vinh danh tại giải thưởng danh giá như APAC Effie Awards. Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho tầm nhìn, khả năng sáng tạo của đội ngũ VinFast mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục tiên phong, mang đến những sản phẩm đột phá, dẫn dắt người tiêu dùng trong cuộc cách mạng giao thông xanh trên toàn cầu”.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Tại Việt Nam, hãng xe không ngừng giữ vững ngôi vương thị trường, liên tục giới thiệu các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ở Indonesia, chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, VinFast nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ khi mẫu xe VF 3 được vinh danh tại hai giải thưởng ô tô danh giá hàng đầu thị trường như “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” do Tạp chí Carvaganza bình chọn và “Mẫu xe gia đình tốt nhất” của Tạp chí Autofun. Không dừng lại ở đó, VinFast còn liên tục khẳng định dấu ấn thương hiệu tại nhiều thị trường quốc tế khác như Ấn Độ, Philippines, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ, từng bước củng cố vị thế dẫn đầu trên hành trình chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.

Những giải thưởng danh giá nằm trong khuôn khổ APAC Effie Awards một lần nữa khẳng định vai trò của VinFast trong việc định hình và dẫn dắt cuộc cách mạng chuyển đổi xanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới. Với dải sản phẩm đa dạng và hệ sinh thái bao trùm, hãng xe vẫn đang mạnh mẽ củng cố vị thế đứng đầu thị trường ô tô ở Việt Nam, tiếp tục mở rộng thần tốc tại các thị trường quốc tế thông qua phát triển mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu.

Về Giải thưởng APAC Effie Awards: Giải thưởng APAC Effie Awards thuộc hệ thống Giải thưởng Effie Award danh giá toàn cầu, được thành lập tại Mỹ vào năm 1968. Với mục tiêu dẫn dắt, truyền cảm hứng và lan tỏa những tiêu chuẩn xuất sắc về hiệu quả tiếp thị, Effie Awards tạo ra một sân chơi uy tín để vinh danh những chiến dịch quảng cáo đột phá. Hiện nay, Effie Awards đã có mặt ở hơn 50 quốc gia và được xem là chuẩn mực vàng của ngành truyền thông, tiếp thị. Về VinFast VinFast là công ty con của Tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. VinFast là hãng xe thuần điện với sứ mệnh giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. Dải sản phẩm của VinFast trải dài từ SUV điện, xe đạp điện, xe máy điện đến xe buýt điện. Công ty đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo thông qua việc mở rộng nhanh chóng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tìm hiểu thêm tại https://vinfastauto.us