VinFast VF 3 được vinh danh 'Tân binh xe điện ấn tượng nhất' tại Indonesia

(VTC News) -

Mẫu xe VinFast VF 3 đã xuất sắc được vinh danh là “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, một trong những giải thưởng ô tô độc lập và danh giá bậc nhất Indonesia. Thành tựu này không chỉ khẳng định sức hút vượt trội của VF 3, mà còn tiếp tục ghi dấu những cột mốc lịch sử khi mẫu xe điện Việt Nam liên tục chinh phục giới chuyên môn Đông Nam Á.

Tổng giám đốc VinFast Indonesia - ông Kariyanto Hardjosoemarto - nhận giải thưởng “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” cho VF 3 tại Carvaganza Editors’ Choice Awards 2025.

Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký đến từ các thương hiệu quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, VinFast VF 3 đã xuất sắc lọt vào danh sách đề cử sau đó giành chiến thắng thuyết phục với số điểm vượt trội. Với thiết kế độc đáo, cá tính cùng loạt tính năng ưu việt, VF 3 hoàn toàn chinh phục Hội đồng Biên tập Carvaganza gồm những chuyên gia ô tô hàng đầu Indonesia.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ giải thưởng, VinFast VF 3 cũng vinh dự lọt vào Top 3 đề cử cho hạng mục “Mẫu xe giá trị nhất”, vinh danh những mẫu xe mang lại giá trị cao nhất cho người tiêu dùng.

Carvaganza Editors’ Choice (CEC), do Tạp chí ô tô Carvaganza tổ chức thường niên từ 2016, là một trong những giải thưởng xe hơi uy tín nhất tại Indonesia.

Carvaganza Editors’ Choice (CEC) là một trong những hệ thống giải thưởng xe hơi danh giá nhất tại Indonesia, được Tạp chí ô tô Carvaganza tổ chức thường niên. Kể từ lần đầu ra mắt năm 2016, CEC đã trở thành thước đo uy tín cho các hãng xe tại Indonesia. Giải thưởng này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tính chuyên nghiệp và sự độc lập tuyệt đối, với Hội đồng Giám khảo hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thương mại.

Năm nay, quá trình đánh giá kéo dài liên tục từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025. Đây cũng là năm lập kỷ lục về số lượng với 159 mẫu xe đến từ nhiều hãng xe khác nhau tham gia đánh giá. Hội đồng Chuyên môn sẽ lái thử độc lập hoặc đánh giá xe qua các bài phân tích chuyên sâu, qua đó có cái nhìn toàn diện nhất về từng dòng xe. Những mẫu xe giành chiến thắng sẽ được công nhận “tốt nhất trong phân khúc” và trở thành nguồn cảm hứng cho toàn ngành.

Mới đây, VF 3 cũng được vinh danh là “Xe điện đầu tiên lý tưởng nhất” bởi Tạp chí AutoFun và “Xe điện đô thị tốt nhất” bởi Ban tổ chức IIMS Surabaya 2025.

Hội đồng Giám khảo đặc biệt đánh giá cao khả năng vận hành linh hoạt, thiết kế cá tính và hiện đại, cùng tinh thần khơi dậy cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh mà VF 3 mang lại. Giá trị của mẫu xe càng được nhân lên khi đi kèm với bộ chính sách bán hàng - hậu mãi vượt trội và lợi thế từ hệ sinh thái xanh toàn diện của VinFast, tạo nên sức hút khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi VF 3 được vinh danh với giải thưởng ‘Tân binh ấn tượng nhất’. Thành tựu này không chỉ là cột mốc khẳng định năng lực sáng tạo của VinFast, mà còn khắc họa sứ mệnh tiên phong của VF 3 trong vai trò tân binh dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh.

Chúng tôi tin tưởng mẫu xe sẽ mang đến những thay đổi rõ nét cho thị trường, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để VinFast tiếp tục kiến tạo các sản phẩm đẳng cấp, mang dấu ấn Việt Nam và góp phần định hình tương lai xanh của ngành ô tô toàn cầu”.

VinFast VF 3 được đông đảo người dùng Indonesia đón nhận.

Trước đó, VF 3 cũng được Tạp chí ô tô uy tín AutoFun Indonesia vinh danh là “Xe điện đầu tiên lý tưởng nhất”. AutoFun nhận định trong bối cảnh xu hướng xe mini bùng nổ, VF 3 trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế, mức giá và tính năng.

VinFast đã có những bước tiến mạnh mẽ tại Indonesia chỉ sau hơn một năm gia nhập thị trường. Hãng mang đến dải sản phẩm đa dạng thuộc các phân khúc phổ biến nhất gồm VF 3 (mini-SUV), VF 5 (phân khúc A), VF 6 (phân khúc B), VF e34 và VF 7 (phân khúc C). Tất cả đều được áp dụng chính sách bán hàng, hậu mãi đặc biệt hấp dẫn như miễn phí sạc, đảm bảo giá trị mua lại lên đến 90%, vay mua xe với lãi suất 0%...

Bên cạnh đó, VinFast đã và đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền trên khắp Indonesia. Công ty cũng là hãng xe điện tiên phong xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi xanh toàn diện thông qua hợp tác với các đối tác chiến lược như hãng taxi thuần điện Green SM và công ty phát triển trạm sạc xe điện toàn cầu V-Green. Với dự án nhà máy lắp ráp xe điện ở Subang sắp được đưa vào hoạt động, VinFast đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và đóng góp tích cực vào ngành công nghiệp xe điện địa phương.