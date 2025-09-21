VinFast Evo Lite Neo chiếm được cảm tình của người trẻ

(VTC News) -

Khi phương tiện giao thông thân thiện môi trường đang được ưu tiên, VinFast Evo Lite Neo trở thành lựa chọn nổi bật cho học sinh, sinh viên nhờ mức giá chỉ 14,4 triệu đồng, trong khi tích hợp đầy đủ các tính năng an toàn và tiện nghi.

Bỏ ít tiền, tiết kiệm dài lâu

“Mức giá của Evo Lite Neo quá hợp lý so với giá trị. Thị trường có một số mẫu xe điện giá tương đương, nhưng thiết kế kém sang và thương hiệu không uy tín bằng VinFast”, là lý do chị Nguyễn Thị Chung, một phụ huynh tại Hà Nội đã mua Evo Lite Neo cho con trai lớp 11.

Phụ huynh này cho biết, mức tiền chị bỏ ra để lăn bánh xe chỉ khoảng 14 triệu đồng. Trong đó, từ mức giá niêm yết 14,4 triệu đồng, chị được nhận hỗ trợ từ VinFast tương đương 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Do có mức giá dưới 15 triệu đồng, Evo Lite Neo đi kèm mức chi phí đăng ký chỉ 1 triệu đồng ở Hà Nội (từ 150.000 đồng ở các tỉnh, thành phố khác).

Đặc biệt, VinFast còn áp dụng ưu đãi miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 5/2027, giúp người dùng xe máy điện gần như không tốn chi phí vận hành trong gần 2 năm.

“Đến khi hết sạc miễn phí thì chi phí sạc xe cũng vô cùng tiết kiệm. Chạy 500 km/tháng cũng chỉ tầm 30.000 đồng. Chi phí bảo dưỡng cho xe máy điện tôi thấy cũng thấp. Evo Lite Neo thực sự là khoản đầu tư tiết kiệm cho gia đình”, chị Chung chia sẻ sau khi tìm hiểu kĩ kinh nghiệm của cộng đồng người dùng xe máy điện.

So với các đối thủ trong phân khúc xe máy điện, nhiều chuyên gia cũng nhận định, Evo Lite Neo chiếm ưu thế rõ rệt.

“Chính sách giá tốt kết hợp với các chương trình ưu đãi như ‘Đổi xăng lấy điện’ (chuỗi sự kiện thu xe xăng cũ – đổi xe điện mới trực tiếp của VinFast – PV) giúp Evo Lite Neo trở nên dễ dàng tiếp cận hơn, đặc biệt với các gia đình có con em vừa bước vào năm học mới”, chuyên gia xe Đình Nam đánh giá.

Lái êm, an toàn, phụ huynh yên tâm cho con đến trường

Không chỉ cạnh tranh về chi phí, VinFast Evo Lite Neo còn nổi bật với các trang bị vượt trội, đáp ứng nhu cầu của học sinh và làm hài lòng các bậc phụ huynh. Xe được trang bị động cơ điện 1.600 W, mạnh mẽ hơn nhiều mẫu xe điện học sinh khác, đạt tốc độ tối đa 49 km/h nên phụ huynh có thể an tâm để con tự lái. Với quãng đường di chuyển 78 km sau một lần sạc, Evo Lite Neo đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi chơi cả tuần.

Về thiết kế, Evo Lite Neo sở hữu phong cách scooter châu Âu thời thượng, nhỏ gọn và linh hoạt, hoàn toàn phù hợp với vóc dáng học sinh Việt Nam. Các tiện nghi cơ bản vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hàng ngày như đèn LED có tầm chiếu sáng xa, phanh đĩa trước an toàn hay giảm xóc đôi phía sau mang đến sự êm ái, ổn định khi vận hành.

“Khu nhà tôi đường không đẹp, nhiều ổ gà nhưng từ khi đi Evo Lite Neo, con tôi rất hài lòng vì xe êm. Hơn nữa, chiếc xe này cũng khá dễ sử dụng, lái dễ. Cốp xe còn để được nhiều đồ dùng như mũ bảo hiểm, áo mưa hay đồ đi học, rất tiện lợi”, anh Nguyễn Thành Trung (Thái Nguyên) chia sẻ.

Đặc biệt, dù ở phân khúc học sinh nhưng mẫu xe này còn được trang bị động cơ tiêu chuẩn chống nước IP67, có thể vận hành an toàn trong điều kiện trời mưa, đường ngập nước đến 0,5m trong khoảng 30 phút. Đây vốn là ưu điểm đặc trưng của xe máy điện.

“Trang bị trên Evo Lite Neo là hiếm thấy ở các dòng xe điện cùng tầm giá”, chuyên gia của Minh Long Moto nhận định. Đáng chú ý, Evo Lite Neo được bảo hành chính hãng tới 3 năm (1 năm với ắc-quy) nên các bậc cha mẹ có thể “quẳng gánh lo” trong suốt quãng thời gian con mình học cấp 3. Ở các thương hiệu xe máy xăng và xe máy điện khác, mức bảo hành này thường chỉ áp dụng cho các mẫu xe trung hoặc cao cấp.

Với tất cả những ưu điểm vượt trội về giá, thiết kế, công nghệ và chính sách hậu mãi, VinFast Evo Lite Neo được đánh giá là người bạn đồng hành tin cậy cho học sinh vào năm học mới, đồng thời mang lại sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh.