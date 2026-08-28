VIFA ASEAN 2026: Chuỗi cung ứng nội ngoại thất hơn 600 gian hàng hội tụ

(VTC News) -

Hội chợ Quốc tế Sản phẩm nội ngoại thất & mỹ nghệ Việt Nam ASEAN lần thứ 4 - VIFA ASEAN 2026 với chủ đề “Nơi hội tụ tinh hoa nội ngoại thất Đông Nam Á” đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2-5/09/2026 tại Hall B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Tổng quan các gian hàng Việt Nam và Quốc tế tham gia tại VIFA ASEAN 2025.

Hội chợ quy tụ 600 gian hàng với sự góp mặt của 200 doanh nghiệp từ các tỉnh thành Việt Nam gồm: TP Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Ninh Bình, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai và các quốc gia và vùng lãnh thổ: Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Slovakia, Bangladesh, Singapore, Malaysia, Campuchia.

VIFA ASEAN khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược để các nhà mua hàng tìm kiếm nguồn cung nội ngoại thất chất lượng, đa dạng và chốt đơn hàng hiệu quả ngay tại sự kiện. Đến với VIFA ASEAN 2026, khách tham quan sẽ được tiếp cận với một bản đồ cung ứng phong phú, từ các sản phẩm nội ngoại thất gia đình, văn phòng hiện đại cho đến những kiệt tác thủ công mỹ nghệ đậm đà bản sắc văn hóa.

Uy tín và sức hút của VIFA ASEAN 2026 được bảo chứng thông qua sự đồng hành và tham gia tích cực từ hàng loạt thương hiệu uy tín trong ngành như: Sangtang, Global Furniture, An Hòa Phát Furniture, The Rug Republic,… cùng các cơ quan ban ngành, Hiệp hội trong và ngoài nước như: Trung tâm Khuyến công và XTTM Tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Làng nghề TP. Hà Nội, Hiệp hội Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (VietCraft), CLB Doanh nhân SIYB TP.HCM, Cộng đồng Cựu Sinh viên Việt Nam (VN Alumni), Viện Kỷ lục Việt Nam (VietMaster), Royal Thai Consulate;…

VIFA ASEAN thu hút sự quan tâm của các nhà mua hàng quốc tế tại nhiều gian hàng.

Mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng kiến trúc và xây dựng hiện đại, khu vực VIFA House & Building Pavilion tại VIFA ASEAN 2026 là khu trưng bày chuyên đề quy tụ các doanh nghiệp cung cấp giải pháp cho nhà ở và công trình, từ vật liệu xây dựng, thiết bị, nội thất, ngoại thất đến công nghệ và giải pháp nhà thông minh đến từ các doanh nghiệp quốc tế.

Không gian này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất với chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu, đơn vị phát triển dự án và cộng đồng nhà mua hàng trong nước, quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái trưng bày của VIFA ASEAN 2026.

Để tối ưu hóa trải nghiệm và mang lại sự thuận tiện tối đa cho các nhà mua hàng quốc tế, ban tổ chức VIFA ASEAN 2026 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối và giao thương. Trong đó, Industry Seminar diễn ra trong hai ngày 03-04/09/2026, với chuỗi hội thảo chuyên sâu xoay quanh các chủ đề như sự kiện kết nối Thương mại điện tử Gia dụng & Nội thất Trung Quốc - Việt Nam 2026 do Huiyuan Culture Group tổ chức, TikTok Shop với chủ đề “Home Living - Ngành hàng Nhà cửa và Đời sống”, cùng Wayfair với nội dung “Từ Việt Nam đến mọi không gian sống toàn cầu cùng Wayfair”.

Bên cạnh đó, VIFA B2B Coffee & Matching mang đến không gian kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời là điểm giao thương và nghỉ chân dành cho các nhà mua hàng, kết hợp các hoạt động tương tác trên mạng xã hội với cơ hội nhận những phần quà cà phê miễn phí.

Các sản phẩm nội ngoại thất gia đình cho đến những kiệt tác thủ công mỹ nghệ đậm đà bản sắc văn hóa.

Cũng trong khuôn khổ Hall B, khu vực Pavillon của SIGTEX Vietnam 2026 mang đến các giải pháp toàn diện thuộc lĩnh vực Công nghệ xanh, Máy móc & Phụ kiện công nghiệp, Thiết bị điện - điện tử và Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Việc quy tụ SIGTEX thành một khu pavilion chuyên biệt sẽ tạo ra điểm nhấn giao thương chiến lược, kết nối sâu rộng cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và sản xuất bền vững với mạng lưới các nhà đầu tư, nhà mua hàng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, diễn ra song song cùng VIFA ASEAN 2026 là sự kiện Vietnam International Sourcing - VIS 2026 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 3-5/9/2026 tại Hall A - SECC, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực gồm: Thực phẩm và Đồ uống, Gia dụng và nội thất, Phong cách sống và Sức khỏe, Chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Triển lãm sẽ thu hút đông đảo các tập đoàn thu mua, nhà mua hàng, nhà nhập khẩu và phân phối quốc tế đến tìm kiếm nguồn cung ứng và thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam như AEON, Central Retail, Walmart...