Viettel AI Race 2026 vinh danh giải pháp AI xuất sắc

(VTC News) -

Ngày 11/9, tại TP Đà Nẵng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trao giải Viettel AI Race 2026. Chương trình đánh dấu chặng cuối của hơn hai tháng tranh tài với 3 bài toán trí tuệ nhân tạo xuất phát từ những nhu cầu ứng dụng trong doanh nghiệp. Sau hai vòng Sơ loại và Sơ khảo, 12 đội xuất sắc nhất đã hội tụ tại Đà Nẵng để tranh tài trước khi các giải thưởng được công bố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao giải Nhất cho nhóm thí sinh.

Là Tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam, Viettel xác định làm chủ công nghệ lõi và phát triển năng lực AI là một trong những định hướng chiến lược. Tập đoàn đang đầu tư đồng bộ từ nghiên cứu, phát triển công nghệ AI, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, nền tảng AI Platform đến các nguồn dữ liệu quy mô lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái AI có khả năng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhu cầu phát triển của xã hội.

Viettel AI Race được tổ chức trên nền tảng năng lực đó, qua đó mở quyền tiếp cận một phần hạ tầng, dữ liệu và công nghệ để cộng đồng AI trực tiếp thử nghiệm, phát triển và tối ưu các giải pháp trong điều kiện gần với thực tế triển khai. Các đội không chỉ cần đạt kết quả tốt về mô hình mà còn phải tính đến tốc độ xử lý, hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng đưa sản phẩm vào vận hành. Qua đó, cuộc thi hướng năng lực công nghệ tới việc giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và xã hội.

Sau hai mùa tổ chức, Viettel AI Race đã thu hút hàng nghìn người yêu công nghệ trên cả nước. Riêng năm 2026, cuộc thi ghi nhận hơn 1.600 đội thi với gần 2.900 người đăng ký, trong đó các thí sinh sở hữu tổng cộng 138 giải thưởng quốc gia và quốc tế. Đáng chú ý, 65 thí sinh hiện đang sinh sống, học tập tại 13 quốc gia trên thế giới, cho thấy sức hút ngày càng mở rộng của cuộc thi đối với cộng đồng AI trong và ngoài nước.

Tại vòng Sơ khảo, năng lực hạ tầng AI của Viettel được đưa trực tiếp vào môi trường thi đấu. Các đội làm việc trên Viettel AI Platform - nền tảng hỗ trợ quá trình phát triển, thử nghiệm và tối ưu mô hình AI trong một môi 2 trường được chuẩn hóa; đồng thời mỗi đội được cấp 1 GPU NVIDIA H200 để phục vụ quá trình huấn luyện và tối ưu. Việc sử dụng chung nền tảng, dữ liệu và điều kiện tài nguyên tính toán tương đương không chỉ tạo mặt bằng thi đấu thống nhất mà còn giúp thí sinh tiếp cận gần hơn với cách một giải pháp AI được phát triển và vận hành trong môi trường doanh nghiệp.

Tại vòng Chung khảo, 12 đội tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trình bày giải pháp và bảo vệ trước Hội đồng chuyên môn. Như vậy, các thí sinh đã đi qua gần như đầy đủ các bước của một chu trình phát triển giải pháp AI.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Cao Anh Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel - khẳng định: “Thông qua Viettel AI Race, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường mà AI không chỉ được đánh giá qua mô hình hay điểm số, mà còn được kiểm chứng qua khả năng hiểu bài toán, làm chủ công nghệ và tạo ra những giải pháp có giá trị trong thực tiễn. Chúng tôi tin rằng, khi được trao cơ hội tiếp cận những nguồn lực phù hợp, trí tuệ của cộng đồng có thể tạo ra những giải pháp vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi, mở ra những hướng ứng dụng cho doanh nghiệp, các ngành, địa phương và rộng hơn là cho đất nước”.

Tại buổi trao giải, Viettel công bố các đội có kết quả xuất sắc nhất ở 3 đề thi. Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng, trong đó mỗi đề thi có 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng cùng 3 giải Triển vọng (20 triệu đồng/giải).