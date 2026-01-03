Vietlott 3/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 3/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 3/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 3/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 3/1 - Xổ số Power 6/55 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/1/2026 - Vietlott Power 6/55 3/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và cơ hội trúng Jackpot giá trị lớn, thường lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Vietlott tổ chức quay thưởng Power 6/55 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, đảm bảo quá trình quay minh bạch, công khai và được giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc, giúp người chơi dễ dàng cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được chi trả tiền thưởng.

- Người trúng giải cần giữ vé nguyên trạng, không rách, nhăn hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào. Sau đó, có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott ủy quyền trên toàn quốc để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu kết quả, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi quay số xong mới kiểm tra vé và thực hiện các bước lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể nhận giải tại trụ sở, chi nhánh Vietlott hoặc các điểm bán vé được ủy quyền. Tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng tối đa 5 ngày làm việc sau khi vé hợp lệ được xác nhận.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra tính hợp lệ của vé, Vietlott có quyền tạm hoãn chi trả. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức để đảm bảo công bằng và minh bạch cho người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số theo kết quả quay, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn liên tục nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng tích lũy theo cơ chế hiện hành.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Vietlott còn có các giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; nếu nhiều vé trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 3/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.