Vietlott 2/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 2/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 2/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/110 - Xổ số Mega 6/45 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 2/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 31/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025

Vietlott 31/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025

- Vietlott 29/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/10/2025

Vietlott 29/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/10/2025

- Vietlott 26/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/10/2025

Vietlott 26/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/10/2025

- Vietlott 24/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/10/2025

Vietlott 24/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Kết quả Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi theo dõi và cập nhật nhanh chóng kết quả.

- Trong trường hợp có sự thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc các điểm bán vé, giúp người chơi nắm bắt thông tin kịp thời.

- Với hệ thống quay số tự động hiện đại và quá trình giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 đảm bảo mỗi kỳ quay diễn ra minh bạch, công bằng và đáng tin cậy, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để được lĩnh thưởng Mega 6/45, vé của người chơi cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành và có bộ số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay mới được công nhận để trả thưởng.

- Thời gian mua vé: Người chơi phải mua vé ít nhất 15 phút trước giờ quay. Vé mua sau thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Vé trúng có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để nhận thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị lĩnh giải.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận thưởng trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott, mang lại sự nhanh chóng và thuận tiện.

- Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, việc lĩnh thưởng sẽ được thực hiện tại trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott, nơi áp dụng quy trình bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thông tin và quyền lợi của người chơi.

- Vietlott cam kết chi trả minh bạch, đúng quy định, đảm bảo mọi giải thưởng được thanh toán chính xác và kịp thời, mang đến sự tin cậy tuyệt đối cho người tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND), thực hiện đầy đủ theo các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đảm bảo quyền lợi hợp pháp khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 2/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.