Vietlott 7/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/3/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 7/3. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 7/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/3 - Xổ số Power 6/55 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/3/2026 - Vietlott Power 6/55 7/3

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 5/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/3/2026

- Vietlott 3/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/3/2026

- Vietlott 28/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/2/2026

- Vietlott 26/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/2/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu cùng giải Jackpot tích lũy có giá trị rất cao.

- Kết quả quay số của Power 6/55 được công bố vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Toàn bộ quá trình quay thưởng diễn ra minh bạch, công khai và có sự giám sát chặt chẽ theo đúng quy định.

- Trường hợp lịch quay có sự thay đổi, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé để người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được phép nhận giải trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khoảng thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng cần mang theo tờ vé hợp lệ còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Việc nhận thưởng được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra kết quả và tiến hành các bước nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian xác minh tính hợp lệ của tờ vé, việc thanh toán giải thưởng sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho tấm vé trùng toàn bộ 6 số dự thưởng. Giải thưởng này có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu là 3 tỷ đồng. Tương tự, giá trị giải cũng sẽ tăng dần nếu chưa có người trúng ở các kỳ trước.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều mức thưởng khác như 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi tờ vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé đáp ứng nhiều hạng mục trúng thưởng, người chơi sẽ nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot thì tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

